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صقر غباش ووزير خارجية أرمينيا يبحثان تعزيز التعاون الثنائي

صقر غباش لدى استقباله وزير خارجية أرمينيا (من المصدر)
8 سبتمبر 2023 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

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استقبل معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي، معالي أرارات ميرزويان، وزير خارجية جمهورية أرمينيا. وتم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات، وأهمية تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية بين الجانبين، بما يعكس تطلعات قيادتي البلدين والشعبين الصديقين وما وصلت له من تطور متنامٍ على مختلف الصعد.
حضر اللقاء، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي: الدكتورة نضال الطنيجي، وناصر اليماحي، وجميلة المهيري، والدكتور عمر النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي. وفي بداية اللقاء، رحّب معاليه بوزير خارجية جمهورية أرمينيا والوفد المرافق له، وقدم التهنئة والتبريكات إلى الحكومة الأرمينية والشعب الأرميني الصديق، بمناسبة يوم الاستقلال لجمهورية أرمينيا الذي يصادف 21 سبتمبر، والتمنيات لمزيد من الازدهار والتقدم في العلاقات الإماراتية - الأرمينية.
وأشاد معالي صقر غباش بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصةً وأن العام الحالي يمثل الاحتفال بمرور 25 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا التي أقيمت في 25 يونيو من العام 1998، مشيراً إلى تطلع دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا إلى دفع العلاقات الثنائية، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية نحو آفاق أوسع، بما يدعم الأجندة التنموية للبلدين. ومن جهته، أكد معالي أرارات ميرزويان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة، مؤكداً رغبة أرمينيا في تطوير هذه العلاقات أيضاً على الجانب البرلماني لما له من أهمية كبيرة في تجسيد التعاون والتقارب بين الشعبين الصديقين، وتفعيل لجان الصداقة وتبادل الخبرات ودعم علاقات التعاون، وتعزيز روابط الصداقة القائمة بين البلدين الصديقين.

صقر غباش
الإمارات
أرمينيا
المجلس الوطني الاتحادي
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