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الإمارات

«الإمارات لرعاية الموهوبين» تناقش استعدادات اليوبيل الفضي

ضاحي خلفان والحضور خلال الاجتماع (من المصدر)
8 سبتمبر 2023 01:04

دبي (الاتحاد)

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ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، اجتماعاً حضره أعضاء مجلس إدارة الجمعية: الدكتور منصور العور، نائب رئيس الجمعية، ومنيرة صفر أمين السر العام، والدكتور سيف الجابري، والدكتور شافع النيادي، والدكتورة ديالا إبراهيم.
 تم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السابق، والموافقة عليه من قبل رئيس وأعضاء المجلس، واستعراض مجموعة من الأفكار والرؤى التطويرية التي تصب في رعاية الموهوبين من أبناء الوطن، وعرض الاستعدادات الخاصة باليوبيل الفضي للجمعية، الذي يصادف يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر المقبل.  

جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين
الإمارات
ضاحي خلفان
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