سلطان القاسمي: كلباء ستصبح في قمة التطور والتقدم

الشارقة (وام)

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة كلباء، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، جامعة كلباء، أحدث المؤسسات العلمية والأكاديمية التي تدعم بها الشارقة مسيرتها الرائدة في توفير العلم والمعرفة وتأهيل أفراد المجتمع في المجالات كافة.

وأوضح سموه، في كلمته التي ألقاها خلال الافتتاح، أن جامعة كلباء ستبدأ بعدد من الكليات هي كلية القانون، وكلية إدارة الأعمال، وكلية الآداب والعلوم وتقنية المعلومات والاتصال، وكلية العلوم الرياضية.

تناول سموه تأسيس كلية العلوم الرياضية وبرامجها، قائلاً: «سيتأهل الخريجون ببرنامج البكالوريوس في التربية البدنية وعلوم الرياضة، وذلك للعمل في مجالات مختلفة للارتقاء بالمستوى الرياضي، تشمل: مدربين في الأندية الرياضية ومراكز اللياقة البدنية، ومعلمين للتربية البدنية في المدارس والجامعات، ومعلمين لتأهيل الطلبة والطالبات من ذوي الإعاقة».

وبيّن سموه أن الإعداد الأكاديمي المتميز لكلية العلوم الرياضية سيتم لتكون كلية فريدة في مجالها، قائلاً: «تم اختيار جامعة موناش في أستراليا لإعداد وتقديم برامج التربية البدنية والعلوم الرياضية لجامعة كلباء، لما لتلك الجامعة من ريادة وعراقة حيث تعد واحدة من أعرق مؤسسات التعليم العالي دولياً. وجامعة موناش ليست بعيدة عنا، فقد تم توقيع شراكة أكاديمية بينها وبين جامعة الشارقة في العام 2005 لتطوير برامج كليتي الطب والصيدلة لتصبح جامعة الشارقة في صدارة الكليات في مجال الطب»، معلناً سموه توقيع اتفاقية شراكة بين جامعتي كلباء وموناش يوم السبت المقبل.

وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة أن يوم افتتاح جامعة كلباء «الخميس 7 سبتمبر من عام 2023م» يعد بداية الاحتفالات بافتتاح المشروعات القيّمة في مدينة كلباء، مؤكداً سموه أن الجامعة أغلى المشروعات التي يقدمها سموه للمدينة، وأن كلباء ستصبح على مدى الشهور والسنوات المقبلة في قمة التطور والتقدم.

واختتم سموه كلمته ببيان معنى «كلباء» قائلاً: «الكَلِبَة شجرة شائكة تعلق بمن يمر بها، وهنا في كلباء يطلقون عليها أم الغيلان وهي معروفة تنبت على الأسوار في السباخ وفي الأرض القاحلة، حتى إذا مر بها الزمن هي الوحيدة التي تبقى بين الأشجار ويقال للأرض التي تكثر فيها تلك الأشجار أرضٌ كَلِبة أو كلباء».

وكان حفل الافتتاح استهل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تليت بعده آيات بينات من القرآن الكريم، ليلقي بعدها الدكتور منصور بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، كلمة تناول فيها التشريعات القانونية التي أصدرها صاحب السمو حاكم الشارقة في شأن جامعة كلباء.

وفي كلمة له، رحب الدكتور سيف سالم القايدي، مدير جامعة كلباء، بصاحب السمو حاكم الشارقة، معرباً عن شكره وامتنانه لسموه على الدعم اللامحدود وتفضله بافتتاح الجامعة، والذي يعكس الالتزام الراسخ لتنفيذ رؤية إمارة الشارقة في خلق بيئة تعليمية متميزة في مجال التعليم العالي، ومعبراً عن فخره لبداية عصر جديد مليء بالأمل والتطلعات والالتزام بتحقيق التميز.

وقدم مدير جامعة كلباء نبذة عن التخصصات التي توفرها كليات الجامعة الأربع وبرامجها حيث تقدم كلية القانون 3 برامج، واحد منها في البكالوريوس وبرنامجين في الدراسات العليا، وتقدم كلية إدارة الأعمال 3 برامج اثنان منها في البكالوريوس وبرنامج في الدراسات العليا، كما تقدم كلية الآداب والعلوم وتقنية المعلومات والاتصال 7 برامج علمية لدرجة البكالوريوس، وبرنامجين للدراسات العليا، فيما سيتم إطلاق كلية العلوم الرياضية قريباً والتي ستحوي برنامج التربية البدنية وعلوم الرياضة.

عقب ذلك، تفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بإزاحة الستار عن اللوح التذكاري لجامعة كلباء، كما رفع علم الجامعة على ساريته أمام المبنى الإداري فيها.

وتجول سموه بعدها يرافقه الحضور في أروقة الجامعة، واطلع على مرافقها المتنوعة من قاعات دراسية ومختبرات علمية وعملية، والتي ستسهم في تقديم أفضل العلوم والمعارف والمهارات لطلبة الجامعة.

شهد الافتتاح بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة، كل من الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة كلباء، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وعدد من كبار المسؤولين ورؤساء الدوائر الحكومية والمؤسسات التعليمية، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وأعيان المنطقة.