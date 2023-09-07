«رأس الخيمة للقرآن» تطلق دورتها الـ29

رأس الخيمة (وام)

أطلقت مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه الدورة الـ29 للمشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم. وشهدت المراكز والحلقات التابعة للمؤسسة إقبالاً مميزاً من الدارسين والدارسات الذين تم استقبالهم بكل حفاوة وترحيب في أسبوعهم الأول وأبدوا عن فرحتهم وسعادتهم ببدء الدورة القرآنية الجديدة.

وشمل ذلك 15 مركزاً و10 حلقات مساجد موزعة في مختلف أنحاء إمارة رأس الخيمة بإجمالي 133 حلقة قرآنية يستفيد منها الدارسون والدارسات المنتظمون فيها.

وقال أحمد محمد الشحي، مدير عام المؤسسة: إن المشروع المستمر لتحفيظ القرآن الكريم مشروع قرآني مستدام تطلقها المؤسسة في كل دورة لتخريج أجيال حافظة ومتقنة للقرآن الكريم ويحظى بإقبال مجتمعي مميز من الذكور والإناث وتميزت الدورة الحالية بتوسيع رقعة الاستفادة منها حيث تم فتح حلقات قرآنية جديدة في مناطق مختلفة من إمارة رأس الخيمة لإتاحة الفرص أمام مختلف شرائح المجتمع من الراغبين في حفظ القرآن الكريم وإتقان علومه، معرباً عن شكره الجزيل للقيادة الحكيمة لدولة الإمارات على عنايتها ورعايتها لمثل هذه الأنشطة المجتمعية المباركة، متمنياً لجميع الدارسين والدارسات كل النجاح والتميز.

من جهته، قال تيمور سعيد الشحي، مدير إدارة المراكز والشؤون التعليمية: إن فرق العمل في المراكز استقبلت الدارسين والدارسات بكل جاهزية وسط إقبال مجتمعي لافت، مؤكداً حرص المراكز على توفير أفضل الأجواء التعليمية الجاذبة للدارسين والدارسات من مختلف شرائح المجتمع ليتمكنوا من حفظ القرآن الكريم بإتقان ويستفيدوا من البرامج والأنشطة المتنوعة التي تخصص لهم، وذلك وفق خطط وبرامج تستهدف تنمية مهاراتهم ليتخرجوا من المشروع المستمر حافظين ومتقنين للقرآن الكريم.