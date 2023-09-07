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«الاتصال الحكومي» يستضيف «القاضي الرحيم»

طارق علاي يتفقد الاستعدادات الخاصة بتنظيم المنتدى (وام)
8 سبتمبر 2023 01:03

الشارقة (وام)

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تستضيف النسخة الـ12 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي القاضي الأميركي الشهير فرانك كابريو، رئيس قضاة محكمة بلدية بروفيدنس السابق في ولاية رود آيلاند بالولايات المتحدة الأميركية الملقب بـ«القاضي الرحيم»، والذي يشارك بكلمة افتتاحية في اليوم الأول من المنتدى كما سيتم تكريمه في حفل جائزة الشارقة للاتصال الحكومي في ختام فعاليات اليوم الثاني من المنتدى.
ويواصل المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة استعداداته لإطلاق نسخته الجديدة التي ستقام يومي 13 و14 سبتمبر الجاري تحت شعار «موارد اليوم.. ثروات الغد» وتجمع نخبةً من صنّاع القرار والمسؤولين والمفكرين وخبراء الاتصال والتنمية في المنطقة والعالم بهدف إثراء صناعة الاتصال على الصعيدين المحلي والدولي من خلال برنامج حافل يشمل أكثر من 90 فعالية من الجلسات الحوارية والخطابات الملهمة وورش العمل، إضافة إلى الفعاليات الاستباقية والبرامج المتنوعة وذلك بمشاركة أكثر من 250 متحدثاً وخبيراً محلياً وعالمياً.
وتأتي استضافة القاضي فرانك كابريو في إطار اهتمام المنتدى بتسليط الضوء على الشخصيات التي أحدثت تأثيراً إيجابياً في المجتمعات حيث اكتسب كابريو سمعة وشهرةً على مستوى عالمي اتسعت أصداؤها خارج الولايات المتحدة.إلى ذلك، تفقد طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أمس تحضيرات العمل النهائية بمقر انعقاد المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في مركز إكسبو الشارقة واطلع على جميع التجهيزات المتعلقة بالحدث. وأكد طارق علاي، أن المنتدى سيكون من حيث التصميم والتنظيم تفاعلياً وتشاركياً يتيح للجمهور والضيوف الاندماج في الجلسات وورش العمل.
ستشهد فعاليات المنتدى التي استقطبت خلال دوراته السابقة أكثر من 50 ألف زائر ومشارك من مختلف الدول مناقشة أهم قضايا الموارد والثروات والتنمية والاستدامة مع المسؤولين المحليين والدوليين وخبراء الاتصال والإعلام من جميع أنحاء العالم للخروج بآليات وحلول مبتكرة لأكبر التحديات المعيقة لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما سيتيح الفرصة للتواصل مع صنّاع القرار والخبراء في مجال الاتصال الحكومي وفتح آفاق جديدة لاستثمار الموارد وتحويلها إلى ثروات.

الإمارات
المنتدى الدولي للاتصال الحكومي
الشارقة
طارق علاي
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