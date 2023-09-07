مسؤول خليجي: «دول التعاون» رائدة عالمياً في رفاه الطفل

أبوظبي (وام)

أكد المهندس عبدالله الربعي، رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس حريصة على رفاه الطفل وتحقيق الريادة العالمية، وكذلك تعزيز الاستقرار الأسري، وتمكين المرأة، وتوفير أعلى معايير الرعاية الصحية.

وقال في تصريح على هامش مؤتمر «حوار دول الخليج العربية حول سياسات رفاه الطفل» الذي انطلق أمس في أبوظبي: «إن دول مجلس التعاون تعد (العالم الأول إنسانياً) في مجالات متنوعة في الاستقرار الأسري وحماية الطفل ورعايته الصحية والمحافظة عليه».

وتقدم بالشكر لدولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، على النجاحات المتتالية في جميع المجالات، معرباً عن امتنانه للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة على استضافته هذا اللقاء المهم، واحتضانه لتنظيم الحوار الأول للطفل الخليجي، والشكر موصول لجميع دول الأعضاء الذين شاركوا في هذا الحدث المميز.

وأكد أن لجنة مؤتمر «حوار دول الخلج العربية حول سياسات رفاه الطفل» عقدت هذا المؤتمر من أجل الخروج بتوصيات مميزة، وسنحقق المزيد من التقدم في المؤشرات وتطويرها للوصول إلى أعلى مستوى نطمح له في ظل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، حفظهم الله.