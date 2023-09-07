سفير الدولة لدى الهند: مشاركة الإمارات في «العشرين» مهمة وبناءة

نيودلهي (الاتحاد)

أكد الدكتور عبد الناصر الشعالي، سفير الدولة لدى جمهورية الهند، أن مشاركة الإمارات باجتماعات قمة مجموعة العشرين التي ستعقد غداً بالعاصمة الهندية نيودلهي، مهمة وبناءة، وتعزز من علاقات الدولة مع بقية دول المجموعة.

وقال الشعالي، في تصريح لـ«قنوات أبوظبي»، إن الإمارات والهند ترتبطان بعلاقات استراتيجية ومتميزة، ما تعكسه اللقاءات الثنائية بين قادة البلدين.

وأشار إلى أن مشاركة الإمارات بقمة مجموعة العشرين تعتبر الرابعة بعد مشاركتها في فرنسا للمرة الأولى عام 2011، والسعودية عام 2020، وفي إندونيسيا العام الماضي، بالإضافة إلى المشاركة الحالية في الهند.

واعتبر سفير الدولة لدى الهند، أن مشاركة الإمارات باجتماعات مجموعة العشرين تعزز من مساهمتها في التجمعات متعددة الأطراف، وتساعد في ترسيخ العلاقات الثنائية مع الدول المجموعة.

وقال: «هذه اللقاءات تتيح مجالات للتعاون مع مسؤولي الدول الأخرى، وتفتح مجالات لتعزيز التعاون في الأمور ذات الأولوية، سواءً المشاركة على المستوى الثنائي أو الاجتماعات في هذه المنظمات الدولية أو متعددة الأطراف، بما يساهم في تعزيز مكانة الإمارات العالمية في مختلف المجالات».

وأكد السفير عبدالناصر جمال الشعالي، أن مساهمات دولة الإمارات خلال مشاركاتها السابقة باجتماعات قمة العشرين «مهمة وبناءة»، حيث تم طرح مواضيع وقضايا تهم الدولة في النقاشات. وقال إن استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» تعكس مكانة الدولة عالمياً، ولذلك تدعى إلى مثل هذه التجمعات سواء على مستوى القمة أو على مستوى مجموعات العمل.

وأكد حرص دولة الإمارات على المشاركة بأعلى مستوى ممكن من خلال الاجتماعات الوزارية وورش العمل، لافتاً إلى تقدير الإمارات لدعوتها للمشاركة بأعمال القمة.