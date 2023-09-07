«تريندز» يبحث دور «العشرين» في تعزيز التنمية

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار حضوره العالمي، شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في المؤتمر الدولي لمجموعة S20+، التابع لمعهد قوانغتشو لمنطقة الخليج الكبرى في الصين، لبحث واستكشاف «كيف يمكن لمجموعة العشرين تعزيزُ دورِها في إدارة الصراعاتِ وتعزيزِ التنمية في العالم».

وأعرب الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، عن تقديره لمعهد قوانغتشو لمنطقة الخليج الكبرى، على مبادرتهم لتأسيس منتدى «إس 20 بلس»، والذي يضم نخبة من المفكرين وصنّاع الرأي من جميع دول مجموعة العشرين، والذي أصبح منصة فكرية مهمة وداعمة للجهود المبذولة لتعزيز السلام والازدهار العالميين.

وأضاف: «استمعنا إلى العديد من الأفكار المهمة، التي طرحها خبراء من نحو 15 دولة، مشاركون في المؤتمر، لبحث واستكشاف كيف يمكن لمجموعة العشرين تعزيزُ دورِها في إدارة الصراعاتِ وتعزيزِ التنمية في العالم».