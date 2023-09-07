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الإمارات

اتفاقية لتعزيز التعاون بين الصقّارين الإماراتيين واليابانيين

اتفاقية لتعزيز التعاون بين الصقّارين الإماراتيين واليابانيين
8 سبتمبر 2023 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

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وقّع كل من معالي ماجد علي المنصوري، رئيس اللجنة العليا المُنظّمة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الأمين العام لنادي صقّاري الإمارات، وهيروشي فوجي، مدير مؤسسة «إينبيكس-جودكو»، نائب الرئيس الأول لمشاريع «إينبيكس»، اتفاقية تضع خطط العمل والآليات اللازمة لمُتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم بين الجانبين، والتي تهدف إلى تعزيز ودعم برامج الصداقة والتبادل الطلابي والتعاون الثقافي القائم بين الصقّارين الإماراتيين واليابانيين، وذلك في إطار فعاليات الدورة العشرين التي تُختتم اليوم.
ووفقاً للمذكرة، وبمُساهمة وتعاون مُشترك بين الجانبين الإماراتي والياباني، سوف تتم المُشاركة في أنشطة وفعاليات الصقارة، والتعريف بأهداف صون التراث الثقافي الإنساني، والحفاظ على التقاليد الأصيلة، وتعزيز الصيد المُستدام، وذلك بإشراف خبراء ومُختصّين في رياضة الصيد بالصقور من كلا البلدين الصديقين.
وسوف يكون بإمكان الطلبة اليابانيين التدرّب والتعرّف على تقاليد الصقارة العربية الأصيلة في مدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء التي تأسست في عام 2016 بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، كأوّل منصّة رائدة مُتخصّصة على مستوى العالم في تعليم فن الصقارة العربية وفراسة وتقاليد العيش في الصحراء.
كما وسوف تستقبل مدرسة «سوا» اليابانية للصيد بالصقور، الطلبة والصقّارين الإماراتيين بهدف التعرّف على الصقارة اليابانية المُتفرّدة التي تنحدر من أصالة عريقة، وتنعكس تقاليدها من خلال مجموعة مميزة من الأدوات، وعدد من المدارس والأساليب المُتجذّرة في التراث الثقافي لليابان.

ماجد علي المنصوري
الإمارات
اليابان
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
المعرض الدولي للصيد والفروسية
معرض أبوظبي للصيد والفروسية
نادي صقاري الإمارات
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