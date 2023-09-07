الجمعة 8 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

تفاهم بين «الدولي للحفاظ على الحبارى» وجامعة خليفة

مغير الخييلي وعبدالله أحمد القبيسي وعبد الله غرير وعارف الحمادي خلال التوقيع (من المصدر)
8 سبتمبر 2023 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
راشد بن حميد يهنئ حمدان بن مبارك
هزاع بن زايد يزور معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في دورته الـ20

أعلن الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، أمس، توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا خلال معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.
وتركز المذكرة على التدريب والبحث العلمي، بما يشمل استخدام الأنظمة الذكية وعلم الوراثة والجينوم في مشاريع الإكثار، كما تهدف إلى توفير الفرص التدريبية لطلبة الجامعات، واستقطاب المواهب الوطنية المؤهلة لشغل الوظائف التقنية والعلمية في الصندوق.
وفي إطار هذه المذكرة، سيتم إطلاق اتفاقيتيّ بحث لتعزيز فهم سلوكيات طيور الحبارى، حيث تتمحور الاتفاقية الأولى حول استخدام الأنظمة الذكية من خلال تطوير نماذج حاسوبية لتحليل البيانات المرتبطة بمواقع الطيور، وتصنيف النباتات، وتحديد موقع كل طير وتتبع المسافة التي يقطعها، بالإضافة إلى تحليل لقطات مصائد الكاميرات، وتحليل صور الطيور التي تمت مكاثرتها في الأسر.
وتركز الاتفاقية الثانية على استخدام الروبوتات من خلال تطوير روبوت على هيئة طائر حبارى، ما سيساعد في إجراء دراسة بيئية في الموقع، إضافة إلى جمع المعلومات حول أنواع الحبارى البرية في بيئتها الطبيعية. كما سيتم استخدام الروبوت الجديد لدراسة سلوكيات معينة مثل التزاوج، وذلك بهدف جمع النطاف من ذكور الطيور البرية بهدف إثراء التنوع الوراثي في برنامج الإكثار في الأسر.
أُقيم حفل التوقيع في جناح الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى بحضور معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع أبوظبي، وعبدالله أحمد خلف القبيسي، العضو المنتدب للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، وعبد الله غرير القبيسي، مدير عام الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، والدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا. وقال عبدالله غرير القبيسي: «يسهم هذا التعاون في تسريع تحقيق الأهداف البحثية للصندوق، فضلاً عن طرح رؤى وتحليلات قيمة حول العديد من المجالات المتعلقة بحياة طيور الحبارى وموائلها الطبيعية. كما ستشهد اتفاقية الشراكة مع جامعة خليفة استخدام الروبوتات للمساعدة على إجراء دراسات سلوكية حول طيور الحبارى».
من جانبه، قال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: «يسرنا في جامعة خليفة التعاون مع الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى بهدف تعزيز الأبحاث في مجال الحفاظ على الحياة البرية».
وأوضح أن مذكرة التفاهم توفر للكادر الأكاديمي والطلاب فرصة المشاركة في دراسات وأبحاث مهمة تهدف إلى تحقيق أهداف الصندوق.

الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى
الإمارات
جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا
جامعة خليفة
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
معرض أبوظبي للصيد والفروسية
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ
عربي ودولي
زيلينسكي يدلي بتصريحات حول هجوم أوكرانيا المضاد
اليوم 19:30
بايدن يصل إلى الهند
عربي ودولي
بايدن يصل إلى الهند لحضور قمة مجموعة العشرين
اليوم 19:14
ألمانيا تطيح أميركا في «مونديال السلة»
الرياضي
ألمانيا تطيح أميركا في «مونديال السلة»
اليوم 19:06
كييزا وبيليجريني خارج «الآزوري»
الرياضي
كييزا وبيليجريني خارج «الآزوري»
اليوم 19:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©