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«الصحة» تدعو للاستفادة من خدمة تجديد تراخيص الصيادلة إلكترونياً

مقر وزارة الصحة ووقاية المجتمع (أرشيفية)
8 سبتمبر 2023 01:04

دبي (الاتحاد)

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دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، المتعاملين من أصحاب المؤسسات الطبية والصيدلانية للاستفادة من خدمة تجديد ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة إلكترونياً لفئات (صيدلي مسؤول، صيدلي ثاني، مساعد صيدلي)، وذلك ضمن توجهاتها الاستراتيجية لتقديم أفضل الخدمات الإلكترونية وإسعاد المتعاملين.
ويمكن التقديم للخدمة من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ووقاية المجتمع أو تطبيقها الذكي، وإنشاء حساب والحصول على اسم مستخدم ورقم سري، ومن ثم تقديم المعلومات والوثائق المطلوبة، حيث تدقق الوزارة على المعاملة ومدى استيفائها الشروط، وصولاً إلى الموافقة على الطلب وصدور الترخيص إلكترونياً.
وبحسب شروط التقدم للخدمة التي يستغرق إنجازها ثلاثة أيام عمل، فإنه في حال كان عمر صاحب الطلب 60 سنة أو أكثر، فيتطلب منه تقديم شهادة لياقة طبية من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
وقالت الدكتورة حصة مبارك، مدير إدارة الترخيص والاعتماد بالإنابة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع: «تأتي خدمة تجديد ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة إلكترونياً، ضمن الجهود المستمرة في الارتقاء بالخدمات الإلكترونية وتحسين تجربة المتعاملين، إذ تكمن أهمية الخدمة في توفير الوقت والجهد المطلوبين لتجديد الترخيص، حيث لم يعد مطلوباً القيام بزيارات شخصية إلى مكاتب الوزارة أو تقديم الأوراق الثابتة بشكل يدوي، بل يمكن للمتعاملين تقديم طلبات التجديد بسهولة ويسر من أي مكان وفي أي وقت يناسبهم».

وزارة الصحة
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