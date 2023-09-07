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«جامعة محمد بن راشد للطب» تستقبل طلبة من 45 دولة

«جامعة محمد بن راشد للطب» تستقبل طلبة من 45 دولة
8 سبتمبر 2023 01:02

دبي (وام)

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أعلنت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، الذراع الأكاديمية لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، انطلاق العام الدراسي الجديد لطلبة الدراسات العليا، لينضموا بذلك إلى طلبة مرحلة البكالوريوس الذين بدأوا عامهم الدراسي في وقت سابق، بالإضافة إلى كوكبة من أطباء الامتياز في الطب وطب الأسنان. وتضم دفعة 2023-2024 في الجامعة، طلبة من 45 دولة مختلفة تمثل الإناث 80% منهم. وسيتلقى جميع الطلاب الملتحقين بالجامعة تدريباً عملياً في تخصصاتهم، وسيعملون جنباً إلى جنب مع المتخصصين المتمرسين في المرافق الطبية وطب الأسنان التابعة لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، بما فيها مستشفى راشد، ومستشفى دبي، ومستشفى لطيفة للنساء والأطفال، ومستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، ومستشفى حتا، ومستشفى دبي للأسنان، وغيرها من مراكز الرعاية الصحية.
وأكدت الدكتورة ليلى السويدي، عميدة شؤون الطلبة في الجامعة، في كلمتها الترحيبية، على المبادئ الأساسية التي ستوجه الطلبة طوال فترة الدراسة وخلال فترة التدريب العملي المرتكزة على رعاية المريض، والتي تشمل أهمية التطور الشخصي والمهني والإدارة الفعالة للوقت والمرونة في مواجهة التحديات، وتعزيز الصداقات الهادفة وخدمة المجتمع.

جامعة محمد بن راشد للطب
الإمارات
دبي
جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية
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