النويس رئيساً لمجلس إدارة «كليفلاند كلينك أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

تم تعيين حسن جاسم النويس رئيساً لمجلس الإدارة الجديد في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي. وسيؤدي النويس مهامه الجديدة مع استمراره بمنصب الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في M42، شركة الرعاية الصحية العالمية المدعومة بأحدث التقنيات، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها. وقد سجل المستشفى هذا العام رقماً قياسياً على مستوى عدد المرضى من دولة الإمارات والعالم، حيث أعلن نمو بنسبة 20% في أعداد المرضى الدوليين خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من عام 2022.

وحول منصبه الجديد كرئيس لمجلس إدارة مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، قال حسن جاسم النويس: «في غضون فترة لم تتجاوز عشرة أعوام، نجح مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي ببناء سمعة متميزة كمنشأة رائدة على مستوى المنطقة لرعاية أكثر المشاكل الصحية والطبية تعقيداً على الإطلاق. ويؤكد نجاحه هذا على تميز شركائنا في كليفلاند كلينك الولايات المتحدة وتفاني والتزام فريق الرعاية في المستشفى الذي يضم نخبة من أفضل الخبراء على مستوى العالم. ولا شك أننا في M42 ماضون في دعم الرؤى والتوجيهات الحكومية الرامية لترسيخ دعائم منظومة عالمية المستوى للرعاية الصحية في إمارة أبوظبي».

وأضاف النويس: «ستواصل M42، بالتعاون مع كليفلاند كلينك، دعم هذه المنشأة المتميزة في أبوظبي التي تحقق نجاحاً تلو الآخر، وضمان تعزيز قدرة المستشفى على تقديم خدمات الرعاية لأكثر الحالات الطبية تعقيداً. وستعود هذه الشراكة الوثيقة بين M42 وكليفلاند كلينك باثنتين من الفوائد المهمة، إذ ستمنحنا القدرة على تحقيق التكامل بين نموذج الرعاية عالية الجودة في كليفلاند كلينك وأصول شبكتنا كافة، في حين ستعزز تعاوننا لإطلاق طاقات M42 في التقنيات المبتكرة، على غرار الذكاء الاصطناعي والتسلسل الجيني، بهدف دعم قدرة المنظومة ككل على تقديم الرعاية الدقيقة والوقائية التي تركز على المرضى».

من جانبه، قال الدكتور توميسلاف ميهاليفيتش، الرئيس التنفيذي، رئيس كليفلاند كلينك: «من خلال مناصبه التي شغلها، لعب حسن دوراً بارزاً في مسيرة تطور ونماء المستشفى منذ تأسيسه في أبوظبي».