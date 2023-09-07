علاج طفل مصاب بمرض روماتيزمي نادر في «خليفة الطبية»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «مدينة الشيخ خليفة الطبية» التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، نجاح علاج طفل عمره 5 سنوات يعاني التهاب العظم والنقي متعدد البؤر المزمن المتكرر.

وعانى الطفل المريض من آلام الظهر المزمنة مما جعله طريح الفراش، وبعد الخضوع لفحوص شاملة، بما في ذلك فحص التصوير بالرنين المغناطيسي لكامل الجسم، تم تشخيص حالته على أنها التهاب العظم والنقي متعدد البؤر المزمن المتكرر في عيادة أمراض الروماتيزم بـ «مدينة الشيخ خليفة الطبية». وتولى الدكتور كامران محمود، استشاري أمراض الروماتيزم عند الأطفال في المستشفى، مسؤولية علاج الطفل. ومع اتباع العلاج اللازم، ظهر تحسن كبير في حالة الصبي. فقد استعاد القدرة على الوقوف والمشي مع تراجع في حدة الألم مما مكنه من العودة إلى المدرسة.

وقال الدكتور كامران محمود: «إن نجاح علاج التهاب العظم والنقي متعدد البؤر المزمن المتكرر عند الصبي يعطي الأمل للأطفال الآخرين الذين يعانون من هذه الحالة النادرة. بالاستفادة من خدمات أمراض الروماتيزم المتخصصة، يمكن توفير التشخيص والعلاج الفوري المناسب للأطفال الذين يعانون أعراضاً أو آلاماً في المفاصل».

وقالت والدة الطفل: «أود أن أعبر عن امتناني وشكري لمدينة الشيخ خليفة الطبية لمنح ابني فرصة ثانية في الحياة. فالنظر إليه وهو يعاني من آلام الظهر المزمنة ويصبح طريح الفراش كان مفجعاً، ولكن مع العلاج الجديد، تحسنت حالته بشكل كبير، وأصبح الآن قادراً على المشي والذهاب إلى المدرسة مرة أخرى. ونثمن العناية والرعاية الفائقة التي أظهرها فريق المتخصصين في المستشفى، وسنظلّ ممتنين للجهود الدؤوبة في علاج ابني».