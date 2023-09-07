عبدالله المري يستقبل مفوض الشرطة الأيرلندية

دبي (الاتحاد)

استقبل معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، درو هاريس، مفوض الشرطة الأيرلندية والوفد المرافق له، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي بحضور عدد من كبار الضباط الضباط.

ورحب معاليه بدرو هاريس، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز علاقاتها وشراكاتها الدولية، وتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات الأمنية والشرطية في مختلف مجالات العمل الأمني ومكافحة الجريمة.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجال غسل الأموال والجريمة العابرة للحدود والجرائم الإلكترونية، وتبادل الخبرات في العديد من المجالات.

ومن جانبه، عبّر درو هاريس عن إعجابه بمستوى التطور في مجال العمل الشرطي والأمني بالقيادة العامة لشرطة دبي، وما لمسه من تميز وحرفية في العمل.

وفي الختام أهدى معالي الفريق عبدالله المري درعاً تذكارية بمناسبة الزيارة لدرو هاريس، الذي زار مركز الشرطة الذكي «SPS» في منطقة السيتي ووك، واطلع على الخدمات الشرطية التي يقدمها لكافة فئات المجتمع بطريقة ذكية، ودون أي تدخل بشري، وعلى مدار 24 ساعة.

واستمع إلى شرح عن الخدمات التي يوفرها مركز الشرطة الذكي «SPS»، والذي يقدم 27 خدمة رئيسية من الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية التي يوفرها مركز الشرطة الذكي، وطرق تقديم طلبات الحصول على تصاريح بسهولة ويسر شديدين دون الحاجة إلى التوجه إلى مراكز الشرطة التقليدية.

كما واطلع على آلية تسجيل بلاغ جنائي دون الحاجة إلى مقابلة موظفين، والتواصل المباشر عبر الفيديو مع ضباط تحقيق يتحدثون بلغات عدة، إلى جانب اطلاعه على عدد من الدوريات الشرطية القديمة والحديثة، وكذلك الدراجات المستخدمة في شرطة دبي.