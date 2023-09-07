الجمعة 8 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

عبدالله المري يستقبل مفوض الشرطة الأيرلندية

عبدالله المري يستقبل مفوض الشرطة الأيرلندية
8 سبتمبر 2023 01:02

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
راشد بن حميد يهنئ حمدان بن مبارك
هزاع بن زايد يزور معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في دورته الـ20

استقبل معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، درو هاريس، مفوض الشرطة الأيرلندية والوفد المرافق له، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي بحضور عدد من كبار الضباط الضباط.
ورحب معاليه بدرو هاريس، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز علاقاتها وشراكاتها الدولية، وتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات الأمنية والشرطية في مختلف مجالات العمل الأمني ومكافحة الجريمة.
وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجال غسل الأموال والجريمة العابرة للحدود والجرائم الإلكترونية، وتبادل الخبرات في العديد من المجالات.
ومن جانبه، عبّر درو هاريس عن إعجابه بمستوى التطور في مجال العمل الشرطي والأمني بالقيادة العامة لشرطة دبي، وما لمسه من تميز وحرفية في العمل.
وفي الختام أهدى معالي الفريق عبدالله المري درعاً تذكارية بمناسبة الزيارة لدرو هاريس، الذي زار مركز الشرطة الذكي «SPS» في منطقة السيتي ووك، واطلع على الخدمات الشرطية التي يقدمها لكافة فئات المجتمع بطريقة ذكية، ودون أي تدخل بشري، وعلى مدار 24 ساعة.
واستمع إلى شرح عن الخدمات التي يوفرها مركز الشرطة الذكي «SPS»، والذي يقدم 27 خدمة رئيسية من الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية التي يوفرها مركز الشرطة الذكي، وطرق تقديم طلبات الحصول على تصاريح بسهولة ويسر شديدين دون الحاجة إلى التوجه إلى مراكز الشرطة التقليدية.
كما واطلع على آلية تسجيل بلاغ جنائي دون الحاجة إلى مقابلة موظفين، والتواصل المباشر عبر الفيديو مع ضباط تحقيق يتحدثون بلغات عدة، إلى جانب اطلاعه على عدد من الدوريات الشرطية القديمة والحديثة، وكذلك الدراجات المستخدمة في شرطة دبي.

عبدالله المري
دبي
الإمارات
شرطة دبي
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ
عربي ودولي
زيلينسكي يدلي بتصريحات حول هجوم أوكرانيا المضاد
اليوم 19:30
بايدن يصل إلى الهند
عربي ودولي
بايدن يصل إلى الهند لحضور قمة مجموعة العشرين
اليوم 19:14
ألمانيا تطيح أميركا في «مونديال السلة»
الرياضي
ألمانيا تطيح أميركا في «مونديال السلة»
اليوم 19:06
كييزا وبيليجريني خارج «الآزوري»
الرياضي
كييزا وبيليجريني خارج «الآزوري»
اليوم 19:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©