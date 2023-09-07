وفد شرطة أبوظبي يزور مكتبة قصر الوطن

أبوظبي (الاتحاد)

زار وفد من لجنة الأدباء والقراءة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي مكتبة قصر الوطن التابعة لمركز أبوظبي للغة العربية بدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، وتم الاطلاع على أفضل الممارسات وتبادل الخبرات المعرفية.

وأوضح المقدم ناصر عبدالله الساعدي، رئيس لجنة الأدباء والقراءة بشرطة أبوظبي، أن الزيارة تضمنت الاطلاع على الكتب والمراجع القيمة في مكتبة قصر الوطن، والتي تعد تجربة متكاملة للقراءة والتعرف على مبادراتها المجتمعية. ورحب جمعة محمد الظاهري، مدير إدارة المكتبات المتخصصة، بوفد شرطة أبوظبي، موضحاً أن المكتبة متخصصة في اللغة العربية تحتضن كتب عن دولة الإمارات والخليج وكتب اللغة العربية وتغطي مواضيع ثقافية أدبية متنوعة، ومنشورات من المؤسسات الثقافية.

واطلع الوفد خلال الجولة التعريفية على جناح الشيخ زايد، قاعة الكتب النادرة وقاعة الواحة، وجناح اللغة العربية، وجناح الإمارات ودول الخليج، ومجلس القراءة وتعرف على ما تقدمه المكتبة للزوار من مجموعة واسعة من المصادر المتوفرة باللغات العربية والإنجليزية وغيرها من اللغات، والتي تشمل الكتب المطبوعة والإلكترونية والكتب الصوتية والبصرية والوسائط المتعددة والتقارير والوثائق والمخطوطات النادرة وغيرها.