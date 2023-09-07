الجمعة 8 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«أبوظبي للإسكان»: بناء 5848 فيلا سكنية للمواطنين

«أبوظبي للإسكان»: بناء 5848 فيلا سكنية للمواطنين
8 سبتمبر 2023 01:05

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"أبوظبي للإسكان" تعلن مستجدات العمل في مشاريعها الإسكانية الخاصة بالمواطنين
ذياب بن محمد بن زايد يزور «الصيد والفروسية»

أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان عن مستجدات العمل وحالة المشاريع السكنية التي تقوم بتطويرها حالياً في مناطق بني ياس والوثبة والساد والسمحة، وتشمل بناء 5848 فيلا سكنية للمواطنين. وتأتي هذه المشاريع ضمن خطة عمل هيئة أبوظبي للإسكان لإنجاز حزمة من المشاريع السكنية وخدمات البنية التحتية، بعد اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ميزانية بقيمة 85.4 مليار درهم، لتوفير 76 ألف مسكن وأرض سكنية حتى العام 2027، بهدف تعزيز الاستقرار والرفاه الاجتماعي في جميع مناطق الإمارة.
وتضم حزمة المشاريع السكنية التي تنفذها الهيئة في هذه المناطق وفق معايير مشاريع «الحي الإماراتي» السكني المتكامل، 5848 فيلا سكنية ومجموعة من المرافق العامة والخدمية تشمل: 103 حدائق ومتنزهات ترفيهية، 30 مسجداً، بالإضافة إلى 36 مجمعاً تجارياً، وتصل المساحة الإجمالية التي تقام عليها هذه المشاريع إلى نحو 18.57 مليون متر مربع.
وقالت المهندسة عفراء خلفان الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والمشاريع بالإنابة: «إن حزمة المشاريع الإسكانية الثلاثة التي تنفذها الهيئة في مناطق شمال بني ياس والوثبة والساد، تأتي تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في توفير البيئة السكنية الملائمة التي تلبي احتياجات المواطنين، وتسهم في تعزيز التلاحم الأسري والاستقرار الاجتماعي بشكل عام، وأن تطوير هذه المشاريع يأتي أيضاً استجابة للنمو السكاني في هذه المناطق، مما يعكس النهضة الحضارية والاقتصادية المستمرة التي تشهدها إمارة أبوظبي».
وبينت أن مشروع شمال بني ياس السكني، يعد من المشاريع الإسكانية الضخمة التي تطورها الهيئة، على ثلاث مراحل تشمل إنشاء 3453 فيلا سكنية على مساحة تتجاوز 10.1 مليون متر مربع، ويضم مجموعة من المرافق العامة والخدمية، منها 38 حديقة ومتنزهاً ترفيهياً، 13مسجداً، 13 مجمعاً تجارياً.
وتضم المرحلة الأولى من مشروع شمال بني ياس السكني الذي يقام على مساحة 3.1 مليون متر مربع، 1365 فيلا سكنية، 17 حديقة ومتنزهاً ترفيهياً، 5 مجمعات تجارية، 4 مساجد، ومن المتوقع إنجازه خلال الربع الأول من العام 2024.
أما المرحلة الثانية من مشروع شمال بني ياس السكني التي تقام على مساحة 3.5 مليون متر مربع فتضم 1225 فيلا سكنية، 12 حديقة ومتنزهاً ترفيهياً، 4 مجمعات تجارية و5 مساجد. فيما تقام المرحلة الثالثة من المشروع على مساحة 3.5 مليون متر مربع وتضم 863 فيلا سكنية، 9 حدائق ومتنزهات ترفيهية، 4 مجمعات تجارية و4 مساجد، بالإضافة إلى المرافق الترفيهية الأخرى. ومن المتوقع إنجاز المرحلتين الثانية والثالثة في نهاية العام 2025.
وحول مشروع الوثبة السكني، قالت الهاجري: إن المشروع يضم 347 فيلا سكنية، تقام على مساحة 875 ألف متربع مربع، ومن المتوقع أن يتم إنجاز المشروع خلال الربع الرابع من العام الجاري. ويضم المشروع مرافق عامة وخدمية، منها 4 مجمعات تجارية على مساحة إجمالية تصل إلى 4874 متراً مربعاً، بالإضافة إلى 4 مساجد، تصل سعتها الإجمالية إلى 1725 مصلياً، إلى جانب 15 حديقة ومتنزهاً ترفيهياً.
أما مشروع الساد السكني الذي تنفذه الهيئة في مدينة العين، فيشمل إنشاء 306 فلل سكنية، بالإضافة إلى 32 حديقة ومتنزهاً، 3 مساجد، 3 مجمعات تجارية، ويقام على مساحة 1.233 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال الربع الأول من العام 2024.
وبالإضافة إلى هذه المشاريع، كانت هيئة أبوظبي للإسكان قد وقعت في مايو الماضي اتفاقية مع شركة كيو القابضة، تتولى بموجبها الشركة تصميم وتنفيذ مشاريع إسكانية جديدة في منطقتي غرب بني ياس والسمحة لصالح الهيئة تتضمن 1742 فيلا سكنية للمواطنين، حيث يضم مشروع غرب بني ياس السكني إنشاء 1500 فيلا سكنية. ويقام المشروع على أرض مساحتها 5.84 مليون متر مربع، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الثاني من العام 2027. بينما يتكون مشروع السمحة من 242 فيلا سكنية، تقام على أرض مساحتها 534 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه في نهاية العام 2025.
وأشارت الهاجري إلى أن الهيئة ستقوم بالإعلان عن مشاريع إسكانية جديدة للمواطنين في مختلف مناطق إمارة أبوظبي تشمل: الباهية، الصدر، الحفار في مدينة أبوظبي، ومشاريع إسكانية في مدينة العين بمناطق العامرة وشرق المطار، الظاهر والنود، بالإضافة إلى مشاريع سكنية وبنية تحتية مختلفة في الظفرة.

أبوظبي للإسكان
أبوظبي
هيئة أبوظبي للإسكان
الإسكان
المنافع السكنية
الفلل السكنية
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ
عربي ودولي
زيلينسكي يدلي بتصريحات حول هجوم أوكرانيا المضاد
اليوم 19:30
بايدن يصل إلى الهند
عربي ودولي
بايدن يصل إلى الهند لحضور قمة مجموعة العشرين
اليوم 19:14
ألمانيا تطيح أميركا في «مونديال السلة»
الرياضي
ألمانيا تطيح أميركا في «مونديال السلة»
اليوم 19:06
كييزا وبيليجريني خارج «الآزوري»
الرياضي
كييزا وبيليجريني خارج «الآزوري»
اليوم 19:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©