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صور رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي تزين شوارع نيودلهي

صور رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي تزين شوارع نيودلهي
7 سبتمبر 2023 21:14

تزينت شوارع العاصمة الهندية نيودلهي بصور لرائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، وذلك بعد نجاح مهمته وعودته إلى الأرض، وتزامناً مع قرب انعقاد فعاليات قمة العشرين.
وعاد النيادي إلى الأرض مطلع الأسبوع الجاري بعد استكمال "أطول مهمة فضائية عربية" على متن محطة الفضاء الدولية، كما أصبح أول رائد فضاء عربي يكمل مهمة سير في الفضاء.

 

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وجذبت اللوحة التي تظهر رائد الفضاء ببدلته الفضائية، انتباه سكان المدينة ووفود قمة مجموعة العشرين.
وتتشارك كل من دولة الإمارات وجمهورية الهند الاهتمام بالقطاع الفضائي، حيث يسعى البلدان الصديقان للاستثمار في القطاع الفضائي عبر عدة مشاريع تستهدف الاستكشاف الفضائي.
واختارت برجيل القابضة، الاحتفال بإنجازات سلطان النيادي من خلال هذه اللوحات في مواقع بارزة في قلب المدينة.

المصدر: وام
سلطان النيادي
الإمارات
نيودلهي
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