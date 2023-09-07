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عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية أرمينيا

عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية أرمينيا
7 سبتمبر 2023 21:11

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية معالي أرارات ميرزويان وزير خارجية جمهورية أرمينيا.
جرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي بحث علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والسياحية والتعليمية.
وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالعلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا، مؤكدا الحرص على تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.
من جانبه أعرب معالي أرارات ميرزويان عن تطلع بلاده لتعزيز مسارات التعاون المشترك مع دولة الإمارات على مختلف الأصعدة، مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
حضر اللقاء معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

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المصدر: وام
عبدالله بن زايد
الإمارات
أرمينيا
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