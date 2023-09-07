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رئيس الدولة يستقبل وزير خارجية أرمينيا

رئيس الدولة يستقبل وزير خارجية أرمينيا
7 سبتمبر 2023 19:21

 استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم معالي أرارات ميرزويان وزير خارجية جمهورية أرمينيا الصديقة.

ونقل معالي وزير الخارجية إلى سموه - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ - تحيات فخامة فاهاجن خاتشاتوريان رئيس أرمينيا وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار .. فيما حمله سموه تحياته إلى رئيس أرمينيا وخالص تمنياته لبلده وشعبه الصديق بمزيدٍ من التطور والنماء .

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وبحث الجانبان خلال اللقاء مختلف أوجه العلاقات بين البلدين والتي تشهد نمواً مستمراً وفرص تطوير التعاون وتوسيع آفاقه إلى مجالات أرحب في جميع المجالات التي تدفع التنمية والازدهار وتخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما استعرض سموه ووزير خارجية أرمينيا عدداً من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
أرمينيا
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