محمد بن راشد: فخور بكل إماراتي صاحب إنجاز يرفع اسم دولته أمام العالم

احتفى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، باختيار عمر بن سلطان العلماء أول وزير للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم في قائمة مجلة TIME لأهم 100 شخصية في مجال الذكاء الاصطناعي عالمياً.

كما عبر سموه عن فخره بكل إماراتي صاحب إنجاز يرفع اسم دولته أمام العالم. وقال سموه في منشور عبر حسابه في منصة «إكس»: «عمر بن سلطان العلماء.. أول وزير للذكاء الاصطناعي على مستوى العالم في قائمة مجلة TIME لأهم 100 شخصية في مجال الذكاء الاصطناعي عالمياً.. فخور بكل إماراتي صاحب إنجاز يرفع اسم دولته أمام العالم بتميزه وعمله ومساهماته. شبابنا هم أهم مواردنا الذين ننافس ونزاحم بهم العالم».