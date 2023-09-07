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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
7 سبتمبر 2023 18:02

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً يصبح رطبا ليلاً وصباح "السبت" على المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.
حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 25 تصل إلى 35 كم/س.. والموج في الخليج العربي خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 19:05 والمد الثاني عند الساعة والجزر الأول عند الساعة 03:29 .
وفي بحر عمان يكون الطقس خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:16 والمد الثاني عند الساعة 07:03 والجزر الأول عند 10:46 والجزر الثاني عند الساعة 23:19.

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المصدر: وام
الإمارات
الطقس
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