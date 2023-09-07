الجمعة 8 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

"الأمن السيبراني" يطلق حملة توعوية من مخاطر التصيد الرقمي

الأمن السيبراني الإماراتي
7 سبتمبر 2023 16:14

أطلق مجلس الأمن السيبراني  حملة توعوية واسعة، تستهدف المؤسسات الحكومية والخاصة، وجميع أفراد المجتمع، حول أهمية أخذ الحيطة والحذر لتفادي الوقوع ضحية لهجمات التصيد والاحتيال الإلكتروني، التي تستخدم التكنولوجيا لخداع المستخدمين الرقميين للحصول على معلوماتهم وبياناتهم الشخصية.

وتتألف الحملة من عدة محاور تتكامل لتعزز مفهوم الاستخدام الآمن للإنترنت؛ حيث تشمل توجيهات ونصائح حول كيفية التعرف على رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة، وأهمية الحفاظ على كلمات المرور القوية، بالإضافة إلى تحديث البرامج والتطبيقات بانتظام، واستخدام الاتصالات الآمنة عبر الإنترنت.

وستسهم الحملة في توعية الجمهور بأهمية حفظ البيانات الشخصية وعدم الإفصاح عنها من خلال الروابط المزيفة أو الرسائل المجهولة إلا من خلال الطرق الرسمية فقط وتحري الدقة في التعامل مع الرسائل الواردة عبر البريد الإلكتروني وعدم فتح الروابط إلا بعد التأكد التام من صحتها.

أخبار ذات صلة
الإمارات أحرزت تقدماً سريعاً في تطوير أنظمة التشفير
حملة توعوية لمستخدمي الدراجات الهوائية في الظفرة

وتتضمن أهداف الحملة التوعوية، زيادة الوعي عبر تعزيز فهم المجتمع لطبيعة التهديدات الإلكترونية وكيفية التعامل معها، بالإضافة إلى تزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لاكتشاف هذه الهجمات والحماية منها، وتعزيز السلوك الآمن بأفضل الممارسات والإجراءات الوقائية.

ويهدف المجلس، من خلال حملات التوعية والتواصل مع الجمهور الرقمي، لجعل الأمن السيبراني ثقافة عامة ويومية تشمل جميع أفراد المجتمع الإماراتي، إلى جانب رفع درجة الوعي عند الأفراد بأن التهديدات السيبرانية ليست محصورة على المؤسسات الكبيرة فحسب، بل يمكن أن تؤثر أيضا عليهم وأسرهم، حيث يعتبر وعي الأفراد والمؤسسات مرتكزاً مهماً في تحصين المجتمع الإماراتي من الهجمات السيبرانية في ظل التطور التكنولوجي وتزايد التهديدات السيبرانية المواكبة له.

المصدر: رويترز
الهجمات الإلكترونية
الأمن السيبراني
حملة توعية
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ
عربي ودولي
زيلينسكي يدلي بتصريحات حول هجوم أوكرانيا المضاد
اليوم 19:30
بايدن يصل إلى الهند
عربي ودولي
بايدن يصل إلى الهند لحضور قمة مجموعة العشرين
اليوم 19:14
ألمانيا تطيح أميركا في «مونديال السلة»
الرياضي
ألمانيا تطيح أميركا في «مونديال السلة»
اليوم 19:06
كييزا وبيليجريني خارج «الآزوري»
الرياضي
كييزا وبيليجريني خارج «الآزوري»
اليوم 19:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©