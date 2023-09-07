سلطان القاسمي يترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء جامعة كلباء

ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة كلباء، صباح اليوم الاجتماع الأول لمجلس أمناء الجامعة.

ورحب سموه في مستهل الاجتماع الذي عُقد في مقر الجامعة بالحضور، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، وناقش المجلس الخطط والاستراتيجيات الخاصة بآلية عمل الجامعة لضمان تقدمها وتحقيق أهدافها لتصبح من الجامعات المتميزة والمتطورة.

وقدم سموه للمجلس حزمة من التوجيهات التي تسهم في توفير بيئة أكاديمية وتدريبية محفزة ومناسبة للطلبة، بالإضافة إلى الاستثمار في موارد الجامعة وتطوير البرامج الأكاديمية بما يتوافق مع خطط الإمارة والتقدم الذي تشهده مدينة كلباء، وتناول سموه دور المجلس في الاهتمام بكافة شؤون الجامعة وبرامجها الأكاديمية والعمل على تكثيف الجهود لتطورها في مختلف المجالات العلمية والإدارية.

واعتمد سموه خلال الاجتماع زيادة الدعم المادي لميزانية الجامعة، وتشكيل اللجان الرئيسية وتزكية رؤسائها، وأعرب أعضاء مجلس الأمناء خلال الاجتماع عن تقديرهم وامتنانهم إلى صاحب السمو رئيس الجامعة على اهتمام سموه ومتابعته لكل ما يتعلق بالجامعة.

حضر الاجتماع بجانب صاحب السمو رئيس جامعة كلباء كل من: الدكتور سليمان بن سرحان الزعابي رئيس دائرة البلديات، الدكتور عبدالعزيز سعيد بن بطي المهيري رئيس هيئة الشارقة الصحية، عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، علي أحمد الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، الدكتور عبدالله صالح السويجي المدير التنفيذي لكليات التقنية العليا في الفجيرة، الدكتورة مريم سالم المراشدة العميد السابق لشؤون الطلبة في جامعة الإمارات، الدكتور جاستن بيتر اوكونور أستاذ مشارك في العلوم الرياضية والقياس والتقييم بجامعة موناش الأسترالية، فيصل جاسم المدفع رئيس تمويل الأعمال - مصرف الشارقة الإسلامي، عائشة رضا البيرق عضو المجلس الوطني الاتحادي، عبدالله إبراهيم الزعابي المستشار الإداري ومدير إدارة الأفرع بدائرة الموارد البشرية، بشاير حسن المنصوري مدير دائرة الأشغال العامة - فرع كلباء، الدكتور سيف سالم القايدي مدير جامعة كلباء.