الجمعة 8 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس الدولة يستقبل رئيسة المفوضية الأوروبية

رئيس الدولة يستقبل رئيسة المفوضية الأوروبية
7 سبتمبر 2023 14:10

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم .. معالي أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية التي تزور الدولة.

ورحب سموه خلال اللقاء الذي جرى في أبوظبي برئيسة المفوضية الأوروبية .. وبحثا مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزه لما يخدم المصالح المشتركة للجانبين. 

 كما استعرض سموه والمسؤولة الأوروبية عدداً من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يصل إلى الهند للمشاركة في قمة مجموعة الـ 20
برئاسة عبدالله بن زايد.. "اللجنة العليا للإشراف على أعمال التحضير لـ COP28 " تستعرض الاستعدادات التنفيذية

وتطرق اللقاء إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي تستضيفه الدولة نهاية العام الجاري .. مؤكدين في هذا السياق أهمية تعزيز التعاون الدولي لإيجاد حلول فاعلة للتحديات العالمية المشتركة والقضايا الملحة، وفي مقدمتها دفع جهود العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي بما يسهم في إيجاد مستقبل أفضل للبشرية.

حضر اللقاء.. معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي علي سعيد النيادي رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ومحمد السهلاوي سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي ودوقية لوكسمبورج الكبرى والوفد المرافق لرئيسة المفوضية الأوروبية.

 

المصدر: وام
كوب 28
الاتحاد الأوروبي
رئيس الدولة
المفوضية الأوروبية
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ
عربي ودولي
زيلينسكي يدلي بتصريحات حول هجوم أوكرانيا المضاد
اليوم 19:30
بايدن يصل إلى الهند
عربي ودولي
بايدن يصل إلى الهند لحضور قمة مجموعة العشرين
اليوم 19:14
ألمانيا تطيح أميركا في «مونديال السلة»
الرياضي
ألمانيا تطيح أميركا في «مونديال السلة»
اليوم 19:06
كييزا وبيليجريني خارج «الآزوري»
الرياضي
كييزا وبيليجريني خارج «الآزوري»
اليوم 19:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©