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شرطة أبوظبي تضبط شخصين بحوزتهما 5 كيلوجرامات من الكوكايين

شرطة أبوظبي تضبط شخصين بحوزتهما 5 كيلوجرامات من الكوكايين
7 سبتمبر 2023 12:46

ألقت شرطة أبوظبي القبض على شخصين لاتيني وعربي بحوزتهما 5 كيلوجرامات من مخدر الكوكايين بقصد الاتجار بها في الدولة مما سبب ضربة موجعة لعصابة دولية نشطة تستهدف دول الشرق الأوسط في الاتجار والترويج بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية. 

وكشف العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي أن العملية تكللت بالنجاح من خلال الرصد الاستباقي والمعلومات المؤكدة وبعد تنفيذ خطة أمنية محكمة لتتبع تحركات المتهم الأول اللاتيني وبمعاونة شريكه العربي وضبطهما وبحوزتهما المواد المخدرة. 

وأكد حرص شرطة أبوظبي على مكافحة آفة المخدرات، ومواجهتها بكفاءة واقتدار وبشتى الطرق والوسائل الحديثة، مشيراً إلى تحقيق نجاحات متميزة في ضرب مخططات متاجري المخدرات الذين لا يتوانون عن استخدام مختلف الأساليب الإجرامية لتسريب سمومهم إلى المجتمع واستهداف الشباب.

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ولفت إلى اهتمام مديرية مكافحة المخدرات بالتصدي لهذه الافة السامة وحماية الشباب من مخاطرها والاسهام بقوة في الحفاظ على مكتسبات الأمن وسلامة المجتمع باتباع منظومة عمل متقدمة تستخدم فيها تقنيات ذكية وموارد بشرية مؤهلة ومتخصصة تتمتع بالكفاءة والحرفية للكشف عن الجريمة والتصدي لها بمختلف أنواعها، مشدداً أن شرطة أبوظبي تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بقوانين الدولة بقصد التعاطي أو الترويج أو المتاجرة.

 ودعا أفراد المجتمع، إلى تعزيز سبل التعاون مع شرطة أبوظبي في تطويق آفة المخدرات، والحد من مخاطر تفشيها بين الشباب، وذلك من خلال إيصال المعلومات الأمنية عبر خدمة أمان الهاتفية 8002626 التي تسهم في تحقيق أمن المجتمع، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة، ووقايته من أخطار الجرائم.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
مكافحة المخدرات
الكوكايين
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