عبدالله بن زايد يستقبل وزير الدفاع اليوناني

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، معالي نيكوس ديندياس وزير الدفاع في جمهورية اليونان.

جرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي، بحث علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وجوانب التعاون المشترك خاصة في المجالات الدفاعية.

كما بحثا الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي نيكوس ديندياس، مؤكدا على عمق علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية مع جمهورية اليونان والحرص على تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

من جانبه أشاد معالي نيكوس ديندياس بنمو وتطور العلاقات الاستراتيجية الإماراتية اليونانية في ظل دعم ورعاية من قيادتي وحكومتي البلدين.

حضر اللقاء الدكتور راشد علي راشد الكعبي مساعد الوزير للشؤون العسكرية والأمنية في وزارة الخارجية.