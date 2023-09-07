في إطار جهودها الإغاثية المتواصلة.. الإمارات تدعم قطاع الصحة في أوكرانيا بإرسال سيارات إسعاف

أرسلت دولة الإمارات سفينة تحمل على متنها 23 سيارة إسعاف مجهزة بكامل معدات الإسعاف والطوارئ والأمن والسلامة للمساهمة في دعم القطاع الصحي في أوكرانيا.

وقال سالم أحمد سالم الكعبي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أوكرانيا، إن دولة الإمارات تواصل تقديم جهودها الإغاثية لدعم الاحتياجات الإنسانية الضرورية للشعب الأوكراني، انطلاقاً من نهجها الراسخ في دعم العمل الإنساني للمحتاجين والمجتمعات المتضررة في أنحاء العالم.

من جانبه قال السيد ماجد بن كمال مدير الدعم والمساعدات الإنسانية في مكتب الشؤون الدولية إن الإمدادات الحالية تشمل 23 سيارة إسعاف من أصل 50 سيارة ستقدمها الإمارات إلى أوكرانيا ضمن برنامج المساعدات الخارجية لإغاثة الشعب الأوكراني الصديق.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية الأزمة قدمت دولة الإمارات إمدادات إغاثية عاجلة للمتضررين من الأزمة في أوكرانيا، منها تقديم 100 مليون دولار أميركي إلى المدنيين الأوكرانيين، كما تم تدشين جسر جوي تضمن إرسال 12 طائرة حتى الآن تحمل على متنها نحو 714 طناً من الإمدادات الإغاثية والمواد الغذائية الأساسية والطبية.

كما أرسلت دولة الإمارات باخرة تحمل على متنها 250 طناً من الإمدادات الإغاثية إلى بولندا ورومانيا ليتم نقلها بعد ذلك إلى داخل الأراضي الأوكرانية، فضلاً عن تسييرها طائرات تحمل إمدادات إغاثية للاجئين الأوكرانيين في دول الجوار مثل بولندا ومولدوفا وبلغاريا.