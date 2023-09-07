" خليفة الطبية" تنجح في علاج طفل مصاب بمرض روماتيزمي نادر

تواصل "بيورهيلث"، أكبر منصة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، تحقيق العديد من الإنجازات النوعية في تشخيص وعلاج الحالات العضلية الهيكلية النادرة لدى الأطفال، فقد أعلنت "مدينة الشيخ خليفة الطبية" التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، عن نجاح علاج طفل عمره 5 سنوات يعاني من مرض "التهاب العظم والنقي متعدد البؤر المزمن المتكرر".

والتهاب العظم والنقي متعدد البؤر المزمن المتكرر (CRMO) مرض نادر يسبّب الالتهاب غالبًا في العظام الطويلة للأطراف السفلية عند الأطفال والمراهقين، ويصاحبه أعراضٌ مثل آلام العظام أو المفاصل، وتورم العظام الموضعي، ويلعب التشخيص والعلاج المبكر دوراً مهماً في تحقيق نتائج في الشفاء.

ولقد عانى الطفل المريض من آلام الظهر المزمنة مما جعله طريح الفراش، وبعد الخضوع لفحوصات شاملة، تم تشخيص حالته على أنها التهاب العظم والنقي متعدد البؤر المزمن المتكرر في عيادة أمراض الروماتيزم في "مدينة الشيخ خليفة الطبية".

وتولى الدكتور كامران محمود، استشاري أمراض الروماتيزم عند الأطفال في المستشفى، مسؤولية علاج الطفل، ومع اتباع العلاج اللازم، ظهر تحسن كبير في حالة الطفل ، حيث استعاد القدرة على الوقوف والمشي مع تراجع في حدة الألم مما مكنه من العودة إلى المدرسة.

وقال الدكتور كامران محمود إن نجاح علاج التهاب العظم والنقي متعدد البؤر المزمن المتكرر عند الصبي يعطي الأمل للأطفال الآخرين الذين يعانون من هذه الحالة النادرة، وبالاستفادة من خدمات أمراض الروماتيزم المتخصصة، يمكن توفير التشخيص والعلاج الفوري المناسب للأطفال الذين يعانون من أعراض أو آلام في المفاصل.

من جهتها عبرت والدة الطفل عن امتنانها وشكرها لـ "مدينة الشيخ خليفة الطبية"، لمنح ابنها فرصة ثانية في الحياة، فمع العلاج الجديد، تحسنت حالته بشكل كبير وأصبح الآن قادراً على المشي والذهاب إلى المدرسة مرة أخرى، وثمنت العناية والرعاية الفائقة التي أظهرها فريق المتخصصين في المستشفى.

من ناحيتها قالت الدكتورة منى الحمادي، المدير التنفيذي للشؤون الطبية بالإنابة في "مدينة الشيخ خليفة الطبية": "تماشياً مع رؤية "بيورهيلث" ووفق توجيهات شركة "صحة"، نواصل التزامنا بتقديم رعاية طبية متميزة لمرضانا من الأطفال، فمن خلال فريقنا المتميز من أطباء الأطفال ومرافقنا المتطورة، نقدم مجموعة واسعة من العلاجات المتخصصة لمختلف الحالات الطبية، وسنواصل الاهتمام بتحقيق التميز في الرعاية الصحية للأطفال وتكريس جهودنا لخدمة مرضانا وعائلاتهم ومنحهم أقصى درجات العناية والرعاية".

وتجسد قصة نجاح علاج الطفل رؤية مجموعة "بيورهيلث" بشأن تعزيز صحة المجتمعات وتمكين أفرادها من التمتع بحياة أطول وأكثر صحة وسعادة. ويؤكد الإنجاز تفاني شركة "صحة'' في النهوض بالرعاية الصحية للأطفال، مما يمنح الأمل للمصابين بحالات نادرة في الجهاز العضلي الهيكلي وعائلاتهم.

وتماشيًا مع جهود "بيورهيلث"، تواصل "مدينة الشيخ خليفة الطبية" جهودها بتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية المتقدمة، من خلال الاستعانة بالتكنولوجيا وطاقم طبي وفني وإداري من ذوي المهارات العالية، مما يؤدي إلى تحسين نتائج المرضى بشكل كبير.