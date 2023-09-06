حمدان بن محمد: نجاح المنظومة الأمنية في الإمارات نتاج تضافر الجهود

دبي ( الاتحاد)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن نجاح المنظومة الأمنية في دولة الإمارات، والنموذج المتطور الذي توفره في بسط الأمن والأمان على سائر أنحائها، نتاج تضافر جهود مخلصة وعمل دؤوب يترجم رؤية القيادة الرشيدة، ويوفّر للمجتمع البيئة الآمنة التي تمكنه من الحفاظ على مكتسباته وتأكيد قدرته على التقدم والازدهار.

وأثنى سموه على جهود شرطة دبي، وما تقدمه من مبادرات وما تقوم على تنفيذه من مشاريع نوعية، هدفها خدمة المجتمع، وضمان أعلى مستويات الأمن والأمان وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، وبتوظيف أحدث التقنيات والاستعانة بأفضل الكفاءات والاهتمام ببناء الكادر الشرطي، وتعزيز جاهزيته البدنية والمهنية والمعرفية، وإمداده بالمقومات كافة التي تعينه على القيام برسالته على الوجه الأكمل، مشيداً سموه بدور الكادر النسائي في شرطة دبي وإسهامه الإيجابي في تعزيز المنظومة الأمنية.

جاء ذلك خلال زيارة سمو ولي عهد دبي إلى مقر نادي ضباط شرطة دبي، حيث كان في استقبال سموه معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومساعدوه، وعدد من كبار الضباط، ومديرو الإدارات العامة في القيادة العامة. وتفقّد سموه خلال الزيارة، المرافق التابعة للنادي، حيث تعرف على أحدث التجهيزات والممكنات التي يوفرها النادي، ومدى استفادة ضباط وأفراد الشرطة، والدور الذي يلعبه النادي في رفع الجاهزية البدنية لموظفي شرطة دبي كافة.

واستمع سموه من معالي القائد العام ومساعديه إلى شرح حول أبرز النتائج التي حققتها شرطة دبي في مجال تعزيز الأمن والأمان في إمارة دبي.

وتابع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الزيارة، جانباً من العروض الخاصة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وأبرز إنجازات وإحصائيات الإدارة.

واستمع سمو ولي عهد دبي إلى شرح حول مشروع «عيون».

تفوق

خلال زيارة مقر نادي ضباط شرطة دبي، التقى سمو ولي عهد دبي بالملازم شماء البوفلاسة والملازم دانة الصوري من شرطة دبي، حيث أثنى سموه على تميزهما وتخرجهما بتفوق في برنامج إعداد الضباط بأكاديمية شرطة نيويورك. وفي نهاية الزيارة، تقدّم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على دعم سموه المستمر لشرطة دبي وتوجيهاته السديدة.