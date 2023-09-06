اتفاقية بين «الهلال الأحمر» و«الدار العقارية»

أبوظبي (وام)

وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وشركة الدار العقارية، اتفاقية تعاون لتعزيز الشراكة القائمة بينهما في المجال الإنساني.

وبموجب الاتفاقية، توفر الشركة مساحة داخل مبني «ياس مول» في أبوظبي لبيع منتجات «لمة جورميه» أحد مشاريع الهلال الأحمر الخيرية.. وحددت بنودها آليات التنسيق والتعاون بين الطرفين في هذا الصدد.

وقع الاتفاقية من جانب الهلال الأحمر ريف عبد الحميد الخاجة مدير التسويق، ومن الدار العقارية سلوى المفلحي مدير إدارة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

وأبدى الجانبان استعدادهما للتعاون من أجل تحقيق المبادئ المشتركة تجاه العمل الخيري والإنساني، وبذل المزيد من الجهود لتفعيل مجالات التنسيق بما يعزز جوانب المسؤولية المجتمعية بينهما، وإعطاء نموذج متقدم في مجال التعاون بين المؤسسات الوطنية الإماراتية، من خلال تنفيذ المشاريع المشتركة والبرامج المتكاملة، وحشد الدعم لمبادرات الهلال الأحمر الإنسانية والتنموية. وأكدت ريف الخاجة، أن الاتفاقية تجسد حرص الهيئة على بناء شراكات هادفة وبناءة، مع المؤسسات والشركات من أجل ترقية وتطوير مبادراتها محلياً وخارجياً، لتحقيق رسالة إنسانية قوامها حماية حياة الإنسان والتخفيف من معاناته من خلال تقديم مختلف أوجه الرعاية، وإقامة المشاريع التنموية والإنسانية وتعزيز دور الدولة على الساحة الإنسانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.