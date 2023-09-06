«خليفة التربوية» تطلق دورتها الـ 17 محلياً وعربياً ودولياً

أبوظبي (الاتحاد)

دشنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية دورتها السابعة عشرة 2023-2024، متضمنة 10 مجالات على المستويين المحلي والعربي تشمل: الشخصية التربوية الاعتبارية، والتعليم العام، والتعليم وخدمة المجتمع، وأصحاب الهمم، والإبداع في تدريس اللغة العربية، والتعليم العالي، والبحوث التربوية، والتأليف التربوي للطفل، والمشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة، بالإضافة إلى إطلاق الدورة الثانية من مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر وتتضمن: فئة البحوث والدراسات، وفئة البرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس.

وبدأت الأمانة العامة للجائزة، اعتباراً من أمس، استقبال طلبات المرشحين في مختلف المجالات حتى 12 يناير المقبل. ويتم تقديم ملفات المرشحين إلكترونياً عبر موقع الجائزة، كما تتم عمليات فرز وتقييم وتحكيم الأعمال المرشحة إلكترونياً من قبل لجان علمية متخصصة في كل مجال من المجالات المطروحة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الأمانة العامة للجائزة أمس، في فندق قصر الإمارات بأبوظبي، للإعلان عن فعاليات الدورة السابعة عشرة.

وحضر المؤتمر محمد سالم الظاهري، عضو مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، وتحدثت فيه الدكتورة سعاد محمد السويدي، نائب الأمين العام للجائزة، وأعضاء اللجنة التنفيذية الدكتور خالد العبري، والدكتورة جميلة خانجي، وحميد إبراهيم.

واستعرضت الدكتورة سعاد السويدي الخطة الزمنية للدورة الحالية، وبدء استقبال طلبات المرشحين إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني.

وأشارت إلى أن الخطة الزمنية تتضمن أيضاً بدء فرز طلبات المرشحين من قبل الأمانة العامة للجائزة كمرحلة أولوية في الفترة من 15 إلى 24 يناير المقبل، وبعدها تتولى اللجنة التنفيذية لجائزة خليفة التربوية، ولجنة الفرز لمجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر مرحلة الفرز للأعمال المرشحة في الفترة من 25 يناير إلى 7 فبراير، وتتم عملية تحكيم وتقييم أعمال المرشحين من قبل لجان متخصصة في الفترة من 08 فبراير إلى 19 مارس المقبلين، وبعدها تسلم النتائج لمكتب الأمين العام للجائزة خلال الفترة من 20 إلى 28 مارس المقبل، ويقام حفل تكريم المرشحين في الفترة من نهاية أبريل إلى منتصف مايو المقبلين.

فئات الجائزة

قدم الدكتور خالد العبري عرضاً لمجالات الجائزة المطروحة على مستوى الوطن العربي ومنها: الشخصية التربوية الاعتبارية التي تمنح للشخصيات التي قدمت إسهامات بارزة لمسيرة التعليم على المستويين المحلي والعربي، ومجال الإبداع في تدريس اللغة العربية (فئة المعلم المتميز، وفئة الأستاذ الجامعي المتميز محلياً وعربياً)، ومجال التعليم العالي (فئة الأستاذ الجامعي المتميز)، ومجال البحوث التربوية (فئة البحوث التربوية)، ومجال التأليف التربوي للطفل (فئة الإبداعات التربوية، وفئة بحوث دراسات أدب الطفل)، ومجال المشروعات والبرامج التعليمية (فئة الأفراد، وفئة المؤسسات، وفئة الطلاب).

وقدم حميد إبراهيم عرضاً حول مجال جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر، والذي طرح لأول مرة على مستوى العالم بهدف تعزيز مسيرة النهوض بالطفولة المبكرة وتسليط الضوء على أبرز الممارسات العلمية والعملية برعاية هذه الفئة، وتوفير البيئة المحفزة لها على النمو والإبداع والتميز، حيث يطرح هذا المجال فئتين هما: البحوث والدراسات، والبرامج والمناهج والمنهجيات وطرق التدريس، وتتولى اللجنة المانحة التي تضم عدداً من كبار المتخصصين في التعليم المبكر على مستوى العالم عملية تقييم وتحكيم الأعمال المرشحة.