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ولي عهد أم القيوين: القوات المسلحة تعزز ركائز استقرار الوطن

راشد بن سعود خلال استقباله قائد الحرس الوطني (وام)
7 سبتمبر 2023 01:09

أم القيوين (وام)

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 أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، دور القوات المسلحة في دعم استراتيجية الأمن الوطني للدولة، وتعزيز ركائز استقرار الوطن، وحفظ مُقدّرات الاتحاد ومكتسباته النفيسة، مشيداً سموه بإخلاص وعطاء وشجاعة رجال الحرس الوطني، والأدوار والمهام التي يقومون بها لترسيخ الأمن والاستقرار، والذود عن حياض ومصالح الوطن العليا.
جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، صباح أمس، اللواء الركن سالم سعيد غافان الجابري، قائد الحرس الوطني، والوفد المرافق له.
واطلع سموه على أبرز المهام والواجبات والخطط الاستراتيجية المستقبلية للقيادة التي تهدف إلى رفع كفاءة العمل في المجال الأمني والارتقاء بالأداء المهني، وبما يحقق الأهداف الوطنية، فضلاً عن آلية العمل والدعم الذي تقدمه القيادة للمنشآت الحيوية في الدولة. كما استمع سموه، إلى شرح عن استراتيجية التأهيل والتدريب والتطوير للكوادر في القيادة، بهدف المحافظة على الأمن والاستقرار الداخلي للدولة، وحماية مكتسباتها الوطنية.
من جانبه، أعرب قائد الحرس الوطني عن سعادته بلقاء سمو ولي عهد أم القيوين، والاستماع إلى توجيهاته الكريمة، مؤكداً بذل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة، داعياً الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها وقيادتها.
حضر اللقاء، الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، واللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، قائد عام شرطة أم القيوين، وناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري بأم القيوين.

أم القيوين
راشد بن سعود بن راشد المعلا
حاكم أم القيوين
القوات المسلحة
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