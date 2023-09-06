طحنون بن محمد يزور معرض أبوظبي للصيد والفروسية

أبوظبي (وام)

زار سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، مساء أمس، فعاليات معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، في دورته العشرين، والذي ينظمه «نادي صقاري الإمارات» خلال الفترة بين 2 و8 سبتمبر الحالي، تحت شعار «استدامة وتراث.. بروح متجددة»، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك».

وقام سموه بجولة في أروقة المعرض، تفقد خلالها أجنحته المختلفة، واطلع على مشاركات عدد من الأجنحة الوطنية والأجنبية، وما تعرضه من تقنيات ومستلزمات حديثة خاصة برياضات الصيد والفروسية. واستمع سموه إلى شرح من المشاركين بشأن ما تتميز به منتجاتهم ومعروضاتهم من مواصفات، تسهم في الحفاظ على استدامة الرياضات التراثية، وعلى مكونات البيئة ومواردها.

رافق سموه؛ الشيخ ذياب بن طحنون آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء، والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان، مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين.