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محمد الشرقي: جهود إماراتية متواصلة لترسيخ الموروث الثقافي

محمد الشرقي خلال جولته في المعرض (وام)
7 سبتمبر 2023 01:10

أبوظبي (وام)

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زار سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في دورته العشرين الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس نادي صقاري الإمارات، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، يرافقه الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي.
وأشار سموه إلى جهود دولة الإمارات المتواصلة، متمثلةً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نحو الحفاظ على الرياضات التراثية، وترسيخ الموروث الثقافي الأصيل لدولة الإمارات، مثمناً المبادرات الوطنية والمشاريع الرائدة التي تدعم تعزيزه في نفوس الأجيال الشابة خاصة، ونشره والتعريف به على مستوى العالم.
وتجوّل سمو ولي عهد الفجيرة في المعرض مُطّلعاً على عدد من الأجنحة والشركات العربية والدولية المشاركة فيه، مشيداً سموّه بالسمعة الدولية المرموقة للمعرض والنجاح الذي يحققه كل عام بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واهتمام سموه بإبراز الإرث الثقافي الغني للدولة، والاطلاع على الممارسات الثقافية المختلفة لدول العالم في مجال الصيد والفروسية.
واطلع سموه، خلال زيارته للأجنحة، على أحدث مستلزمات وإصدارات الصيد والفروسية والأسلحة والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذه المجالات.
رافق سموه في الزيارة، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

محمد الشرقي
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
الفجيرة
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