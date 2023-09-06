مكتوم المعلا يزور جناح «تسليح» في معرض أبوظبي للصيد والفروسية

أبوظبي (الاتحاد)

زار الشيخ مكتوم بن راشد المعلا، مدير مكتب ولي عهد أم القيوين، أمس، جناح شركة «تسليح» القابضة في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2023. واطّلع على تشكيلة الأسلحة المُتميّزة التي يعرضها شركاء «تسليح» الاستراتيجيون مثل الأسلحة الناريّة اليدويّة الأكثر انتشاراً في المجالات الدفاعيّة والرياضيّة وحتّى العسكريّة التي تعرضها شركة «فراتيلي تانفوجليو» الإيطاليّة، وأسلحة الخرز المعروفة بالإيروسوفت والبنادق الهوائية المُختلفة المُعتمدة للاستخدام في بطولة كأس العالم للرماية التي تعرضها شركة «كارل والتر» الألمانية.

كما اطّلع أيضاً على أسلحة الإيرسوفت المُرخّصة التي تعرضها شركة «سايبرجن» الفرنسية، جنباً إلى جنب مع منتجات شركة «نوريكا» الإسبانية المُتخصّصة بصناعة البنادق الهوائية.

وأعرب سالم المطروشي، الرئيس التنفيذي لشركة «تسليح» القابضة عن سعادته واعتزازه بالإقبال الذي يشهده جناح الشركة من قبل المُهتمّين باستدامة الرياضات الإماراتية التراثية من الشيوخ، صانعي القرار والعملاء، مؤكداً على أن شركة «تسليح» ستواصل تقديم وتوفير أفضل المُنتجات التي تُسهم في ضمان استمرارية ممارسة هذا الموروث الأصيل، وتلبية احتياجات ومُتطلبات جميع العملاء.