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انطلاق أول مزاد للفنون في معرض أبوظبي للصيد والفروسية

انطلاق أول مزاد للفنون في معرض أبوظبي للصيد والفروسية
7 سبتمبر 2023 01:09

أبوظبي (وام)

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 انطلقت فعاليات مزاد الفنون الذي يُعدّ أول مزاد فني معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في تاريخه وذلك ضمن فعاليات دورته العشرين.
واستقطب المزاد مشاركات من فنانين ودور عرض فنية لفنانين محليين ودوليين من مختلف المدارس والاتجاهات الفنية قبل أن يتم اختيار خمسة أعمال ليجري عليها المزاد لخمسة فنانين، على أن تجري المشاركة في المزاد فقط عبر التطبيق الالكتروني لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية طوال أيام المعرض، ويتم الإعلان عن نتائج المزاد في اليوم الختامي.وتتناول اللوحات التي تمّ اختيارها من خلال لجنة متخصصة، موضوعات تُعبّر عن الصحراء والتراث الأصيل، والصيد، شؤونه وشجونه، وبمختلف أنواعه، وتشمل هذه الأعمال لوحة «هجن الرئاسة» للفنان سلطان صالح اليافعي، وهي أكبر الأعمال المشاركة في المزاد حيث يبلغ حجمها 150× 240 سم، وهي مرسومة بالألوان الزيتية، أما السعر المبدئي لها فهو 35 ألف درهم إماراتي.واللوحة الثانية فتجسد صقرا يقف شامخاً ورسمها الفنان فارس الحمادي بالألوان الزيتية، ويصل حجمها 120×90 سم، والسعر المبدئي لها 15 ألف درهم.وتشارك الفنانة رانيا البعيني بلوحة «الخيل الهارب من الأسطورة»، وهي مصنوعة بالألوان الزيتية ومواد مختلفة وحجمها 120× 100 سم، والسعر المبدئي لها 32 ألف درهم.إلى جانب لوحة بعنوان «الحصان الأبيض» للفنانة رنا الماسي، ويبلغ حجمها 90×60 سم وسعرها المبدئي 10 آلاف درهم في حين تحمل اللوحة الخامسة عنوان «أصالة» وهي للفنانة ابتسام أبو عينان وهي الأصغر حجما بين الأعمال المشاركة في المزاد، ويبلغ حجمها 60 ×60 سم، والسعر المبدئي لها 20 ألف درهم.

معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
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