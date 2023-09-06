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«نهج زايد» موضوع محاضرة في معرض «الصيد والفروسية»

«نهج زايد» موضوع محاضرة في معرض «الصيد والفروسية»
7 سبتمبر 2023 01:09

أبوظبي (وام)

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 شهد جناح «لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية» بالتعاون مع «نادي تراث الإمارات» محاضرة بعنوان «نهج زايد» ، قدمها سعيد بن كراز المهيري المستشار في اللجنة بحضور نخبة من الشعراء والمفكرين والأدباء والباحثين والأكاديميين وزوار معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية.
وقال سعيد المهيري، خلال المحاضرة: إن القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» أسس الدولة على المحبة والتآخي وتوفير الحياة الكريمة للجميع، مشيرًا إلى أن شخصية الشيخ زايد ستبقى محورية في ذاكرة الإماراتيين حاضراً ومستقبلاً .. فقد كان، رحمه الله، أنموذجاً للقائد الأصيل القريب من شعبه ومجتمعه، وأول من حافظ على تقاليد السنع المتوارث بكل أشكاله، وتمسك بمبادئ قيم البداوة من كرم وشجاعة وغيرها.
وأضاف أن الشيخ زايد ترجم اهتمامه بالسنع والتراث من خلال تأسيس مؤسسات فاعلة تسعى إلى صون الثقافة الوطنية وتعزيز السلوك الأصيل والحرص على التنشئة الاجتماعية السليمة وكل ما يخدم المجتمع وتأمين الحياة الكريمة لأبناء شعبه ومن يقيم على أرض الإمارات.
وأكد سعيد بن كراز المهيري، المستشار في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، أن الشيخ زايد «رحمه الله»، نظم الشعر النبطي والفصيح وتميزت قصائده الغنية بما تحمله من مضامين ومعانٍ وسهولة كلماتها ووضوحها، واهتم بالشعر والشعراء اهتماماً واضحاً إذ كان يوصي على الدوام بإبراز أعمال الشعراء في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة.

نادي تراث الإمارات
معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية
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