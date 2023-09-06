سلطان بن أحمد: خطط لتقديم صورة إعلامية رائدة

الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، صباح أمس، الاجتماع الدوري للمجلس، وذلك بالمركز التجاري 06 بالشارقة.

وأشاد سموه بجهود مؤسسات مجلس الشارقة للإعلام خلال الفترة الماضية والنتائج الإيجابية المحققة والتي تأتي وفق خطط استراتيجية معتمدة من قبل المجلس، متمنياً سموه التوفيق لجميع المؤسسات التي تدعم عمل المنظومة الإعلامية في الإمارة واستمرار تطورها وتقديم الصورة الإعلامية الرائدة.

وناقش المجلس عدة موضوعات تتعلق بتطوير القطاع الإعلامي في الإمارة إضافة إلى متابعة توصيات المجلس في جلساته السابقة، واطلع على تقرير مدينة الشارقة للإعلام، «شمس»، وأبرز جهودها وخططها في استقطاب كبرى الشركات العالمية في مجال الإنتاج السينمائي ودعم الشركات الإعلامية المسجلة في المدينة.

واستعرضت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون من جانبها إحصائيات المشاهدات عبر منصة «إيلايف»، والتي حققت فيها قناة الشارقة الرياضية المركز الثالث بين أفضل 10 قنوات رياضية في المنصة، إضافة إلى الارتفاع الإيجابي في عدد المشاهدات عبر تطبيق «مرايا» التابع للهيئة علاوة على مشاركات الهيئة في المعارض الخارجية مثل مهرجان كان، ومعرض IBC بأمستردام، ومهرجان الأفلام الوثائقية في نيويورك.

محاور وجلسات نقاشية

اطلع المجلس على استعدادات المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة لتنظيم فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في نسخته الثانية عشرة، والتي تنطلق في 13 سبتمبر الجاري تحت شعار «موارد اليوم.. ثروات الغد» وأبرز المحاور والجلسات النقاشية والأنشطة المصاحبة له، والتي تهتم بمجال التغير المناخي، وتسلط الضوء على أهمية استغلال وإدارة الموارد والثروات التي تمتلكها الدول والمجتمعات وكيفية تحويلها إلى عوامل نجاح وتنمية مستدامة.

وناقش الاجتماع الجوانب الإدارية المتعلقة بارتفاع مؤشر التوطين والمتابعات المالية والتقارير الدورية والمشاركات الخارجية للمجلس والمؤسسات التابعة له.

الحضور

حضر الاجتماع كل من، الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وسالم علي الغيثي مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وعلياء بوغانم السويدي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحصة عبدالله الحمادي مساعد الأمين العام لمجلس الشارقة للإعلام.