معهد الابتكار التكنولوجي يطلق «فالكون 180 بي»

أبوظبي (الاتحاد)

حقق معهد الابتكار التكنولوجي في دولة الإمارات العربية المتحدة، إنجازاً جديداً في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي بإطلاقه نموذج فالكون 180 بي - النسخة الأحدث من النموذج اللغوي الكبير فالكون الذي أطلقه المعهد مسبقاً. تساهم هذه الخطوة المهمة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات ودورها البارز والمثبت في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ يمثل فالكون 180 بي نموذجاً مفتوح الصدر للاستخدامات البحثية والتجارية على حدٍ سواء.

وفي ضوء النجاح الباهر الذي حققه فالكون 40 بي، النموذج المفتوح الذي تربع على رأس قائمة منصة «Hugging Face» للنماذج اللغوية الكبيرة في مايو 2023، واصل معهد الابتكار التكنولوجي، ذراع الأبحاث التطبيقية لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، دفع عجلة التطور في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي. وكان إطلاق نموذج فالكون 40 بي من أولى المرات التي يتم فيها توفير نموذج مفتوح المصدر للاستخدامات البحثية والتجارية على مستوى العالم، ما يعتبر نقلة نوعية في المجال. ومن جانبه، أكد فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، أهمية نموذج فالكون وتأثيره الإيجابي على مشهد الذكاء الاصطناعي العالمي، قائلاً: نسعى لبناء مستقبل تتوافر فيه القوة التحولية للذكاء الاصطناعي للجميع ولتكون في متناول أيديهم، كما نؤكد التزامنا على توسيع إمكانية الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة على نطاق واسع، إذ لا يصح أن تتحكم جهات قليلة ببيانات وخصوصية الأفراد وبالأثر الكبير الملموس لهذه التقنيات. وبالرغم من أننا ما زلنا لا نمتلك جميع الحلول والأجوبة في هذا المجال الواعد، إلا أن عزيمتنا راسخة لتعزيز أطر التعاون المشترك، والمساهمة في تعزيز مجتمع المصادر المفتوحة وضمان توفير فائدة الذكاء الاصطناعي للجميع.

وطُور النموذج الجديد من خلال توظيف 180 مليار عامل متغير، وتم تدريبه على 3.5 تريليون رمز توكين، ما ساهم في تربعه على رأس قائمة منصة «Hugging Face» للنماذج اللغوية الكبيرة المدربة مسبقاً، علماً أنه قد تفوق على نماذج أخرى بارزة مثل نموذج «LLaMA 2» من شركة ميتا وفقاً لمعايير مختلفة مثل اختبارات الاستنتاج والبرمجة والكفاءة والمعرفة.

وعند مقارنته مع النماذج مغلقة المصدر، احتل فالكون 180 بي مرتبة مرتفعة ضمن القائمة بحيث أتى بعد نموذج «GPT 4» من شركة «OpenAI»، في حين تساوى أداؤه مع نموذج «PaLM 2 Large» من جوجل، وهو النموذج الذي يستند إليه نظام «Bard»، علماً بأن فالكون 180 بي يبلغ حجمه نصف هذا النموذج فقط ولكن بإمكانيات أكبر. ويذكر أن ترخيص النموذج يستند إلى «رخصة فالكون 180 بي معهد الابتكار التكنولوجي» المبنية على رخصة أباتشي 2.0.

النموذج يتوافق مع لغات عدة

نموذج فالكون 180 بي يتوافق مع لغات رئيسة عدة حول العالم، وهي الإنجليزية والألمانية والإسبانية والفرنسية، كما يمتلك قدرات محدودة في الإيطالية والبرتغالية والبولندية والهولندية والرومانية والتشيكية والسويدية.

عجلة التطور

قالت الدكتورة ابتسام المزروعي، المدير التنفيذي، كبير الباحثين بالإنابة لدى وحدة الذكاء الاصطناعي التابعة لمعهد الابتكار التكنولوجي: «يجسد إطلاق نموذج فالكون 180 بي الجهود المبذولة تجاه دفع عجلة التطور في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ونفخر بمشاركة إمكانياته الواسعة مع العالم. يمهد فالكون 180 بي لحقبة جديدة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية سيتم فيها تسخير القدرات العلمية المتقدمة للجميع للمساهمة في تطوير ابتكارات المستقبل. وفي ضوء سعينا المتواصل وجهودنا الملموسة في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، تمتد رؤيتنا لما هو أبعد من الابتكار ونحو بناء علاقات وثيقة تساهم في مواجهة التحديات العالمية من خلال التعاون في حلها».

وفي ضوء الاهتمام الكبير الذي حظي به الإصدار الأول من نموذج فالكون ووصول عدد مستخدميه إلى أكثر من 12 مليون على مستوى العالم خلال أشهر من إطلاقه، من المتوقع أن تحظى فالكون 180 بي باهتمام واسع في مختلف المجالات والاستخدامات المتعددة مثل روبوتات الدردشة وصياغة البرمجيات، وغيرها.