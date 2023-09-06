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بلدية الفجيرة تطور مشروعاً صديقاً للبيئة

مبنى بلدية الفجيرة (الاتحاد)
7 سبتمبر 2023 01:09

الفجيرة (وام)

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قامت بلدية الفجيرة بتطوير مشروع الإدارة المتكاملة لمخلفات الزيوت والشحوم للمنشآت الغذائية، وذلك تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية لبلدية الفجيرة في تعزيز واستدامة الصحة العامة وسلامة الغذاء وتقديم مشاريع وخدمات مبتكرة.
وقال المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة: «يعد مشروع معالجة نفايات الزيوت والشحوم المشروع الأول من نوعه في الإمارة، وهو من أهم المشاريع التي تساهم في المحافظة على البنية التحتية، كما يساهم المشروع في دعم الاستدامة البيئية من خلال خفض البصمة الكربونية بنسبة 13% في الغلاف الجوي، وتحويل نفايات الزيوت والشحوم إلى صناعات ومواد صديقة للبيئة مثل الصابون والسماد والوقود الحيوي ومياه الري».
وأضاف الأفخم: «إنه ومن خلال المشروع تم إنشاء شبكة متكاملة في إدارة وتجميع ونقل زيوت الطهي المستعملة واستخدام أساليب متطورة وبيئية حديثة تأخذ بعين الاعتبار المحافظة على البيئة وتدعيم الخطط الاستراتيجية للإمارة».
وحقق المشروع نتائج إيجابية من خلال جمع 183185 لتراً من الزيوت خلال آخر ثلاث سنوات و249948 طناً من الشحوم، مما كان له الأثر في الحفاظ وحماية البنية التحتية من الأضرار التي تسببها هذه الزيوت، ومن خلال الشراكة مع شركة «بلو السركال».
وتتم معالجة هذه الزيوت والشحوم وإعادة تدويرها في الصناعات مثل إنتاج الصابون والوقود الحيوي، فيما تستخدم المياه المعالجة للري والزراعة التجميلية.

الفجيرة
بلدية الفجيرة
الصحة العامة
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