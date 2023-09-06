صقر غباش يلتقي مبعوث الاتحاد الأوروبي للشؤون الخليجية

أبوظبي (وام)

استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، معالي لويجي دي مايو المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي للشؤون الخليجية وذلك بمقر المجلس في أبوظبي.

تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والاستفادة مما تحظى به دولة الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي من علاقات متميزة مع مختلف دول العالم والمؤسسات والمنظمات الدولية في العمل على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في العالم.

وشدد الجانبان على أهمية التعاون البناء الإماراتي - الأوروبي في مواجهة التحديات العالمية وإعلاء قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية .

وأوضح معالي صقر غباش أن دولة الإمارات تستضيف العام الحالي الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ الذي سيؤكد ضرورة توحيد المجتمع الدولي جهوده لمواجهة التغير المناخي لافتا إلى أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عام 2023 «عام الاستدامة» تزامنا مع استضافة (cop28) جاء ليعكس رغبة دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في تعزيز العمل الدولي الجماعي لمعالجة تحديات الاستدامة والبحث عن حلول مبتكرة يستفيد منها الجميع خاصة في مجالات الطاقة والتغير المناخي وغيرها.

شريك استراتيجي

أكد معالي لويجي دي مايو أن دولة الإمارات شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي وجسر بين الشرق والغرب تمتلك دوراً محورياً على الساحة الدولية.وثمن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر (COP- 28) معربا عن ثقته الكبيرة بما تمتلكه دولة الإمارات العربية المتحدة من إمكانات كبيرة ومتقدمة، وطاقات بشرية مؤهلة لاستضافة هذا المؤتمر الدولي الهام».