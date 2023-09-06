الخميس 7 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الإمارات تستضيف قادة شرطة الأمم المتحدة في عمليات حفظ السلام

الإمارات تستضيف قادة شرطة الأمم المتحدة في عمليات حفظ السلام
7 سبتمبر 2023 01:09

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
«الأبيض» يلتقي «الأزرق» ودياً في أكتوبر
في إطار جهودها الإغاثية المتواصلة.. الإمارات تدعم قطاع الصحة في أوكرانيا بإرسال سيارات إسعاف

تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة الداخلية، وللسنة الثانية على التوالي، ورشة عمل دولية تناقش «إدارة أداء قادة شرطة الأمم المتحدة في عمليات حفظ السلام»، بمشاركة دولية واسعة، وذلك ضمن جهود الدولة برؤية قيادتها الرشيدة لتعزيز اللقاءات العالمية والتنسيق الدولي المشترك. وتأتي هذه الجهود إيماناً بدور الدولة الحيوي اتجاه المجتمع الدولي من أجل مصلحة شعوب العالم وتعزيز أمنها، وترسيخ السلم والاستقرار العالمي، وترسيخ سمعة الدولة ومكانتها على صعيد الخريطة الدولية.
وتبحث الورشة مستجدات أداء ومرتكزات عمل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ودورها الحيوي الإنساني في عدد من المناطق والبؤر الساخنة في العالم لخدمة البشرية وقضايا السلام وفض المنازعات الدولية بين الفئات المتحاربة، كما تبحث سبل تعزيز دعم الدول والمنظمات العالمية لاستدامة عمليات قوات حفظ السلام وتسهيلها.
كما سيتناول المتحدثون عدداً من الموضوعات، من بينها مواجهة التغييرات البيئة التي تعمل بها قوات حفظ السلام، وفرص تحسين عمل القوات، والتحديات التي تواجه التطوير والتحديث، والمعايير التشغيلية في تقييم الأداء.
وستعقد الورشة الدولية في العاصمة أبوظبي في الفترة ما بين 14 لغاية 17 سبتمبر الجاري، ويتحدث فيها ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة، ومسؤولون من الأمم المتحدة، وقيادات شرطية من بعثات عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة حول العالم.
وأكد اللواء خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، الحرص على استضافة مثل هذه اللقاءات الدولية التي تعزز العمل والتنسيق الدولي، وتبرز أفضل الممارسات للاستفادة منها، وتعمل على تطوير منظومة العمل عبر تبادل الخبرات والمعارف العالمية في المجالات الشرطية، مشيراً إلى أن الإمارات تؤكد دوماً على دعمها ورعايتها للقاءات العالمية التي تصب في مصلحة تعزيز أمن المجتمعات.
وفي هذا الإطار صرّح ألكساندر زويف، مساعد الأمين العام لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية في الأمم المتحدة، بأن «ورشة العمل الثانية لقادة شرطة الأمم المتحدة بشأن الأداء تمثل فرصة ممتازة لرؤساء شرطة الأمم المتحدة وكبار المسؤولين في الأمم المتحدة للنظر بشكل مشترك في خطة الأمين العام الخماسية من أجل التغيير من خلال رؤية شرطة الأمم المتحدة، وذلك بهدف تحديد الخيارات للاستفادة من الموظفين وتحسين مهاراتهم وقدراتهم الشرطية المتخصصة المطلوبة في بيئات العمل المتغيرة، وكذلك في مجالات البيانات والابتكار والاستشراف الاستراتيجي والعلوم السلوكية، والأهم من ذلك، النتائج». وأعرب عن امتنان الأمم المتحدة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافتها ورشة العمل المهمة هذه.
تحسين الأداء
قال الفريق فيصل شهكار قائد شرطة الأمم المتحدة: «إن تحسين أداء ضباط شرطة الأمم المتحدة يعد جزءاً لا يتجزأ من تعزيز مبادرة الأمين العام للعمل من أجل حفظ السلام، وكذلك لتعزيز قدرة الأمم المتحدة على منع الصراعات وإدارتها وحلها والحفاظ على السلام. إنه كجزء من مسؤوليتهم القيادية، من المتوقع أن يعزز رؤساء مكونات شرطة الأمم المتحدة مساهمات شرطة الأمم المتحدة في إطار إدارة أداء المنظمة، بما في ذلك النظام الشامل للتخطيط والأداء والتقييم». وأضاف أن ورش العمل مثل هذه، التي تم تنظيمها بدعم ورعاية من دولة الإمارات العربية المتحدة، تعد ضرورية لضمان حصول شرطة الأمم المتحدة على المهارات والقدرات والعقليات اللازمة لإنجاز مهامها التشغيلية ومهام بناء القدرات على أعلى مستوى من الأداء، بما في ذلك الاستخدام المسؤول والفعال للتكنولوجيات الناشئة، وبالتالي تعزيز مساءلة شرطة الأمم المتحدة وتحسين سلامة وأمن شرطة حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد شريكاً رئيسياً لشرطة الأمم المتحدة، وتطلعهم إلى تعزيز حوار إدارة الأداء هذا في قمة رؤساء شرطة الأمم المتحدة العام المقبل بدعم من الإمارات.

الإمارات
وزارة الداخلية
الأمم المتحدة
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
«الأبيض» يلتقي «الأزرق» ودياً في أكتوبر
الرياضي
«الأبيض» يلتقي «الأزرق» ودياً في أكتوبر
اليوم 11:30
ثاني الزيودي
الاقتصادي
ثاني الزيودي: 341 مليار دولار تجارة الإمارات غير النفطية مع دول مجموعة العشرين
اليوم 11:22
في إطار جهودها الإغاثية المتواصلة.. الإمارات تدعم قطاع الصحة في أوكرانيا بإرسال سيارات إسعاف
الإمارات
في إطار جهودها الإغاثية المتواصلة.. الإمارات تدعم قطاع الصحة في أوكرانيا بإرسال سيارات إسعاف
اليوم 11:16
الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان
الرياضي
محمد بن سلطان: مبادرات «أبوظبي البحري» تتماشى مع أهداف «COP28»
اليوم 11:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©