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جامعة الإمارات تستضيف منتدى التايمز للتعليم العالي

مبنى جامعة الإمارات (من المصدر)
7 سبتمبر 2023 01:09

العين (الاتحاد)

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 تستضيف جامعة الإمارات العربية المتحدة أعمال منتدى التايمز «تسريع إجراءات الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة»، المتعلق بضمان توافر المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها بطرق مستدامة، ضمن برنامج هيئة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للعام 2030، وذلك يوم 11 سبتمبر 2023، بمشاركة عدد من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي والمؤسسات الدولية «مؤسسة التايمز للتعليم العالي»، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية «WMO»، وحضور قادة وخبراء متخصصين من قادة التعليم العالي والباحثين وممثلي وسائل الإعلام بالدولة، في المبنى الهلالي بالحرم الجامعي في مدينة العين. ويقام هذا المنتدى بشراكة استراتيجية مع جامعة خليفة، وجامعة أبوظبي، وجامعة العين، وتريندز للبحوث والاستشارات، ووكالة أنباء الإمارات (وام).
وأوضح الدكتور أحمد مراد- النائب المشارك للبحث العلمي ورئيس المنتدى «يسعى المنتدى لإيجاد حلول ملموسة للدول التي تفتقر إلى هذه الضروريات الأساسية عبر استخدام التكنولوجيات المتقدمة، والتعرف على كيف يمكن لقطاع التعليم العالي أن يلعب دوراً استراتيجياً في ضمان الاستثمار بشكل مسؤول ويتماشى مع احتياجات المجتمعات.

التعليم العالي
جامعة الإمارات
الأمم المتحدة
الصرف الصحي
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