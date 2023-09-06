سلطة البيئة الفلسطينية: COP28 فرصة حقيقية لمواجهة تأثيرات التغير المناخي

رام الله (وام)

أكد المهندس أحمد أبو ظاهر مدير عام المشاريع والعلاقات الدولية في سلطة البيئة الفلسطينية، أن فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، الذي سيعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ستشكل فرصة حقيقية أمام العالم والمنطقة لاتخاذ خطوات حقيقة لمواجهة التغير المناخي وتأثيراته على العالم أجمع.

وأشاد أبو ظاهر بمؤتمر المناخ COP28، معتبراً أنه يمثل فرصة في غاية الأهمية لجميع الدول العربية لإيصال صوتها للعالم أجمع، ولاستعراض أثر التغير المناخي على المنطقة، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي من أجل التصدي للتغيرات المناخية وتقليل تأثيراتها.

وتابع: «يجب أن يكون لنا دور في مواجهة التغير المناخي وتأثيراته السلبية على حياة الأفراد والمجتمعات بمناحيها المختلفة، مؤكداً أن سلطة البيئة الفلسطينية ستشارك في المؤتمر المناخي في الإمارات لعرض النشاطات والإنجازات في مجالات التصدي لظاهرة التغير المناخي».

وحول تداعيات التغير المناخي على فلسطين، أوضح أن تغيرات المناخ في فلسطين تحولت من ظاهرة إلى حقيقة واضحة يراها الجميع ويشعر بمدى تأثيراتها الكبرى، مضيفاً أن فلسطين تتأثر بالفيضانات وتساقط الأمطار المكثف في فصل الشتاء على غير العادة ودرجات الحرارة غير المسبوقة مما أثر سلباً على كثير من المحاصيل الزراعية.