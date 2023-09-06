الخميس 7 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

43 من كبار السن يتنافسون في «القلب الأخضر»

43 من كبار السن يتنافسون في «القلب الأخضر»
7 سبتمبر 2023 01:08

الشارقة (وام) 

أخبار ذات صلة
سلطان بن أحمد: خطط لتقديم صورة إعلامية رائدة
60 مؤسسة بالشارقة تتبنى معايير «المدن المراعية للسن»

 شارك 43 متسابقاً من كبار السن في جائزة «القلب الأخضر»، التي أطلقها مكتب الشارقة، مراعية للسن في دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة للعام الثاني على التوالي بزيادة ملحوظة عن الدورة الأولى، حيث كان عددهم 11 مشاركاً من كبار السن (من الجنسين) من مواطني إمارة الشارقة ممن هم فوق الـ 60 عاماً.
وتعد الجائزة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، المخصصة لكبار السن تقديراً على جهودهم المبذولة في مختلف الأنشطة، وأيضاً لتحفيزهم على التكيف وتطوير نمط حياتهم اليومية، ونشر ثقافة ممارسات القلب الأخضر والشيخوخة النشطة فيما بينهم.
 وذكرت أسماء الخضري، مدير مكتب الشارقة مراعية للسن، أن الجائزة فتحت أبواب المشاركة من مارس الماضي ولغاية نهاية شهر يوليو لإفساح المجال أمام الراغبين بالمشاركة.
 وأوضحت مدير مكتب الشارقة مراعية للسن، بأن فئات الجائزة تنقسم إلى فئتين هما: فئة كبير السن النشط المخصصة للفئة العمرية ما بين 60 سنة حتى 79 سنة، وفئة كبير السن المتقدم المخصصة للفئة العمرية من 80 سنة فما فوق، مشيرة إلى أن عدد المشاركين تضاعف مرات عن السنة الماضية، والسبب في ذلك يعود إلى الترويج والتعريف بالجائزة عبر منصات التواصل الاجتماعي ومراكز كبار السن التابعة للدائرة ولمختلف المؤسسات المعنية، والأمر المفرح أن المشاركات لهذه الدورة كانت مميزة كثيراً،
نماذج
أكبر مشاركة في الجائزة يقارب عمرها المئة عام، وهي من النماذج الاجتماعية اللافتة ولها الكثير من المساهمات إعلامياً واجتماعياً، بالإضافة إلى نموذج آخر من المشاركين الذي يمتلك متحفاً في منزله، وغيرهما الكثير ممن سيتم الكشف عنهم خلال «ملتقى خدمات كبار السن» في دورته الـ 12 والذي يتزامن انعقاده مع اليوم العالمي لكبار السن، ويقام بتاريخ الثاني من أكتوبر المقبل، حيث يتم تكريم الفائزين وفق الفئات والمراكز التي يحصلون عليها، ويحصل الفائزون على جائزة مادية، بالإضافة إلى شهادات ودرع.

الشارقة
دائرة الخدمات الاجتماعية
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
«الأبيض» يلتقي «الأزرق» ودياً في أكتوبر
الرياضي
«الأبيض» يلتقي «الأزرق» ودياً في أكتوبر
اليوم 11:30
ثاني الزيودي
الاقتصادي
ثاني الزيودي: 341 مليار دولار تجارة الإمارات غير النفطية مع دول مجموعة العشرين
اليوم 11:22
في إطار جهودها الإغاثية المتواصلة.. الإمارات تدعم قطاع الصحة في أوكرانيا بإرسال سيارات إسعاف
الإمارات
في إطار جهودها الإغاثية المتواصلة.. الإمارات تدعم قطاع الصحة في أوكرانيا بإرسال سيارات إسعاف
اليوم 11:16
الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان
الرياضي
محمد بن سلطان: مبادرات «أبوظبي البحري» تتماشى مع أهداف «COP28»
اليوم 11:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©