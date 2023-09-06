43 من كبار السن يتنافسون في «القلب الأخضر»

الشارقة (وام)

شارك 43 متسابقاً من كبار السن في جائزة «القلب الأخضر»، التي أطلقها مكتب الشارقة، مراعية للسن في دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة للعام الثاني على التوالي بزيادة ملحوظة عن الدورة الأولى، حيث كان عددهم 11 مشاركاً من كبار السن (من الجنسين) من مواطني إمارة الشارقة ممن هم فوق الـ 60 عاماً.

وتعد الجائزة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، المخصصة لكبار السن تقديراً على جهودهم المبذولة في مختلف الأنشطة، وأيضاً لتحفيزهم على التكيف وتطوير نمط حياتهم اليومية، ونشر ثقافة ممارسات القلب الأخضر والشيخوخة النشطة فيما بينهم.

وذكرت أسماء الخضري، مدير مكتب الشارقة مراعية للسن، أن الجائزة فتحت أبواب المشاركة من مارس الماضي ولغاية نهاية شهر يوليو لإفساح المجال أمام الراغبين بالمشاركة.

وأوضحت مدير مكتب الشارقة مراعية للسن، بأن فئات الجائزة تنقسم إلى فئتين هما: فئة كبير السن النشط المخصصة للفئة العمرية ما بين 60 سنة حتى 79 سنة، وفئة كبير السن المتقدم المخصصة للفئة العمرية من 80 سنة فما فوق، مشيرة إلى أن عدد المشاركين تضاعف مرات عن السنة الماضية، والسبب في ذلك يعود إلى الترويج والتعريف بالجائزة عبر منصات التواصل الاجتماعي ومراكز كبار السن التابعة للدائرة ولمختلف المؤسسات المعنية، والأمر المفرح أن المشاركات لهذه الدورة كانت مميزة كثيراً،

نماذج

أكبر مشاركة في الجائزة يقارب عمرها المئة عام، وهي من النماذج الاجتماعية اللافتة ولها الكثير من المساهمات إعلامياً واجتماعياً، بالإضافة إلى نموذج آخر من المشاركين الذي يمتلك متحفاً في منزله، وغيرهما الكثير ممن سيتم الكشف عنهم خلال «ملتقى خدمات كبار السن» في دورته الـ 12 والذي يتزامن انعقاده مع اليوم العالمي لكبار السن، ويقام بتاريخ الثاني من أكتوبر المقبل، حيث يتم تكريم الفائزين وفق الفئات والمراكز التي يحصلون عليها، ويحصل الفائزون على جائزة مادية، بالإضافة إلى شهادات ودرع.