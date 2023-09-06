60 مؤسسة بالشارقة تتبنى معايير «المدن المراعية للسن»

الشارقة (وام)

التزمت أكثر من 60 مؤسسة حكومية وخاصة في الشارقة من قطاعات مختلفة، بتبني مفاهيم ومعايير المدن المراعية للسن الصادرة عن الشبكة العالمية للمدن المراعية للسن في منظمة الصحة العالمية، من خلال التنسيق مع «مكتب الشارقة مراعية للسن» التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية في الإمارة، والمسؤول عن متابعة وتحفيز المجتمع للبحث عن مبادرات تعود بالفائدة على كبار السن.

وتضمنت قائمة المؤسسات الفاعلة في تقديم مبادرات مساندة وداعمة لكبار السن، هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، التي تعد من الجهات المتعاونة مع «مكتب الشارقة مراعية للسن»، والتي قدمت مبادرات نوعية في هذا المجال من أبرزها «خبراء أو مرشدون سياحيون من كبار السن».

وأكد خالد جاسم المدفع، رئيس الهيئة، أهمية مشاركة فئة كبار السن في السياحة، باعتبارها واحدة من فئات المجتمع المهمة كغيرها من الفئات التي تثري القطاع السياحي، وذلك لعدم وجود أية قيود وقتية لديهم الأمر الذي يسمح لهم بتكرار التجربة السياحية في أي وقت، بالإضافة إلى توفر المقاصد السياحية المراعية لهذه الفئة في مختلف أنحاء إمارة الشارقة.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل مع شركائها في قطاع المنشآت الفندقية، لتوفير تسهيلات ومرافق مراعية لكبار السن وفق دليل معايير التصنيف الذي أصدرته الهيئة لتطوير قطاع الفنادق والضيافة ومستوى جودة الخدمات فيها، حيث تندرج ضمن فئة المنشآت الفندقية المراعية للسن في الإمارة، مجموعة من الفنادق، مثل منتجع وسبا شيراتون الشارقة، وفندق سنترو الشارقة، وفندق دبل تري باي هيلتون الشارقة، وفندق بولمان، وفندق ذا آكت.

وتسهم الهيئة بشكل فعال وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في تقديم برامج ومبادرات سياحية متنوعة هدفها إسعاد فئة كبار المواطنين وإشراكهم في المجتمع من خلال تزويدهم بالمعرفة حول جديد القطاع السياحي في الإمارة، من مشاريع ووجهات سياحية، بالإضافة إلى تنظيم جولات وزيارات سياحية للوجهات المختلفة في الإمارة، مثل سفاري الشارقة.

مبادرات

أكدت أسماء الخضري، مديرة «مكتب الشارقة مراعية للسن»، أن دائرة الخدمات الاجتماعية تعمل على رفع عدد المبادرات والمشاريع التي تطبق المعايير العالمية لمواصفات المدن المراعية للسن، لإيجاد بيئة مادية وصحية واجتماعية وحضارية شاملة مستدامة، تتيح لكبار السن المقيمين فيها الاستفادة من مواردها بسهولة ويسر وصولاً لشيخوخة صحية فعالة، وتحسين نوعية حياتهم وتمكينهم من مشاركة خبراتهم مع الآخرين للمساهمة في تنمية المجتمع.