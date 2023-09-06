بدء إنشاء أول مركز صحي لرعاية المرأة بالشارقة

الشارقة (وام)

دشن الشيخ ماجد بن حمد القاسمي، رئيس المجموعة الاقتصادية للتجارة العامة في الشارقة، يرافقه الدكتور عبدالعزيز سعيد بن بطي المهيري، رئيس مدينة الشارقة للرعاية الصحية، أمس، المرحلة الأولى للأعمال الإنشائية لمركز سني للصحة الواقع في مجمع العيادات التخصصية في مدينة الشارقة للرعاية الصحية، بحضور الدكتور سونيل سني، رئيس مجموعة «سني للرعاية الصحية»، إلى جانب عدد من الأطباء وممثلي وسائل الإعلام. وقال الدكتور عبدالعزيز سعيد بن بطي المهيري إن المركز الصحي يمتد على مساحة 11 ألف قدم مربعة وتقدر تكلفته بـ 10 ملايين درهم، وسيتم إنجازه بالكامل خلال الأشهر الستة القادمة، ويعتبر من المشاريع الرائدة بفكرته لتركيزه فقط على المرأة واحتياجاتها وصحتها ورفاهيتها، وسيضم أقساماً للتغذية والعلاج الطبيعي واليوغا والنقاهة والعلاجات المتخصصة بالجلد، لافتاً إلى أنه يدمج بين العلاج التقليدي وعلاج اليوروفيديا، وهو العلاج الهندي القديم، وستشمل هذه العلاجات كافة المراحل العمرية للمرأة بدءاً من الطفولة حتى وصولها لمراحل سنية متقدمة (الشيخوخة). وأوضح المهيري، أن مدينة الشارقة للرعاية الصحية هي منطقة حرة تستقطب العديد من المستثمرين، ففي بداية العام المقبل 2024 سينضم للمدينة مركز متخصص للأورام، إلى جانب إنشاء مستشفى خاص يضم 120 سريراً ومركز آخر للرعاية المنزلية.