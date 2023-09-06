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147 حصالة ذكية مرخصة من «إسلامية دبي»

147 حصالة ذكية مرخصة من «إسلامية دبي»
7 سبتمبر 2023 01:08

دبي (الاتحاد)
 
 أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، قطاع العمل الخيري «إدارة شؤون الزكاة» ترخيص 147 حصالة ذكية في مختلف المواقع والمناطق بإمارة دبي.
وقال عبدالله محمد حسن الخبي، مدير إدارة شؤون الزكاة والصدقات بالإنابة، رئيس فريق مشروع تطوير وتفعيل الحصالة الذكية بالدائرة: تماشياً مع خطة دبي الرقمية أطلقت الدائرة مسبقاً مبادرة مشروع الحصالة الذكية الذي يوفر خدمات التبرع الرقمي عبر شاشات ذكية تختصر الوقت والجهد، وتضمن أن تتم عملية التبرع حسب الإجراءات القانونية الصحيحة. وقال إن عدد تلك الحصالات المرخصة بلغ 147 حصالة ذكية في إمارة دبي، تشرف عليها ثلاث جهات خيرية، هي جمعية دبي الخيرية، وجمعية بيت الخير، ومؤسسة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي فرع دبي، وتهدف الحصالات الذكية إلى تقليل المخاطر خلال عملية نقل الأموال من الحصالات التقليدية إلى الجهات المسؤولة عنها.

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دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
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