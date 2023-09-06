889 من أعضاء «كلنا شرطة» في «شارع الحس الأمني»

أبوظبي (الاتحاد)

بدأت إدارة الشرطة المجتمعية بالتعاون مع إدارة التأهيل الشرطي في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي بتدريب 889 من أعضاء كلنا شرطة من خلال ورشة متخصصة على (شارع الحس الأمني) نظرياً وعملياً بهدف رفع إمكاناتهم في رصد المعلومات التي تهدد سلامة المجتمع بالتعاون مع الجهات المختصة وبما يسهم في تعزيز الوقاية من الجريمة.

وأوضح العميد دكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية أن منظومة كلنا شرطة تعمل وفق ثلاث محاور رئيسية وهي إشراك المعنيين والوقاية من الجريمة والمسؤولية المجتمعية، بهدف تحسين جودة الحياة وإسعاد المجتمع، مؤكدًا حرص أعضاء كلنا شرطة على تحمل مسؤولياتهم تجاه أمن مجتمعهم، من أجل مجتمع أكثر أمنًا واستقرارًا.

وأكد العميد حسين علي الجنيبي مدير إدارة التأهيل الشرطي خلال افتتاح الورشة على أهمية تعزيز الحس الأمني والوعي المجتمعي للوقاية من الجريمة، وأن الأمن مسؤولية الجميع، وضرورة استمرارية الورش التخصصية التي ترتقي بالجهاز الأمني والخدمات الشرطية وتسهم في استدامة الأمن والأمان.

واستعرض المقدم أحمد محمد النيادي محاضر بإدارة التأهيل الشرطي في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية المحاور الرئيسية للورشة، والتي ركزت على التعريف بالحس الأمني وآلية تنمية الحس الأمني لدى أفراد المجتمع في مختلف جوانب الحياة وكيفية تطبيقه وترجمته على أرض الواقع من خلال مشروع شارع الحس الأمني، وهو مشروع ابتكاري ريادي أمني مستدام لأمن المجتمع ضمن منظومة تدريبية أمنية حديثة ومتطورة تنفذها قيادات شرطية متفردة في أعمالها ومسؤولياتها، تم اعتماده وإطلاقه من قبل شرطة أبوظبي لتعزيز الأمن الإماراتي للمرحلة المقبلة.

خطط

أوضح الرائد فهد سالم الكعبي مدير فرع التدريب في قسم كلنا شرطة أن هذه الورش التخصصية تهدف إلى الارتقاء بمنظومة كلنا شرطة، من خلال وضع خطط تدريبية سنوية للورش التي تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.